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Против «курильщика-осквернителя» из Ревды возбудили уголовное дело
Фото: В. В. Горелых
Для мужика, додумавшегося прикурить от Вечного огня в ревдинском Парке Победы, историю идёт по худшему из сценариев. Против него решено-таки возбудить уголовное дело.
Ранее сообщалось, что следственный отдел по городу Ревда СУ СК России по Свердловской области рассматривает возможность привлечь к уголовной ответственности человека, который накануне вечером, находясь на территории Парка Победы в Ревде, перепутал Вечный огонь с зажигалкой и прикурил от неё. По последним новостям из Ревды, решение принято — курильщика, найденного и задержанного с удивительной скоростью, будут судить по 3 части статьи 354.1 УК РФ, определяющей его деяние, как «осквернение символов воинской славы России, совершённое публично». Статья это нешуточная, позволяет судье отправить «осквернителя» за решётку до трёх лет.
Задержанный в Ревде курильщик — далеко не ангел. Это неоднократно осужденный местный житель 1979 года рождения, ведущий асоциальный образ жизни. И всё же, хотелось, чтобы правоохранительные органы реагировали с такой же быстротой и рвением на более опасные для личности и общества преступления, чем совершённый явно по недомыслию проступок.
Ранее сообщалось, что следственный отдел по городу Ревда СУ СК России по Свердловской области рассматривает возможность привлечь к уголовной ответственности человека, который накануне вечером, находясь на территории Парка Победы в Ревде, перепутал Вечный огонь с зажигалкой и прикурил от неё. По последним новостям из Ревды, решение принято — курильщика, найденного и задержанного с удивительной скоростью, будут судить по 3 части статьи 354.1 УК РФ, определяющей его деяние, как «осквернение символов воинской славы России, совершённое публично». Статья это нешуточная, позволяет судье отправить «осквернителя» за решётку до трёх лет.
Задержанный в Ревде курильщик — далеко не ангел. Это неоднократно осужденный местный житель 1979 года рождения, ведущий асоциальный образ жизни. И всё же, хотелось, чтобы правоохранительные органы реагировали с такой же быстротой и рвением на более опасные для личности и общества преступления, чем совершённый явно по недомыслию проступок.
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