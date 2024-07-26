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Глава СК потребовал возбудил уголовное дело на отчима из Екатеринбурга, от которого сбежал десятилетний пасынок
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Глава следственного комитета поручил возбудить уголовное дело в Екатеринбурге на отчима, который неоднократно поднимал руку на свою супругу и её десятилетнего сына.
Напомним, что после очередных побоев мальчик сбежал из дома. Его нашли спустя день у бабушки, до которой он добрался, преодолев 20 километров на велосипеде. Ей он заявил, что покончит с собой, если ему придётся вернуться к матери и отчиму.
Ранее в СМИ также сообщалось, что отчим не только избивал пасынка, но и морил его голодом, лишая еды и воды. Со слов родственницы мальчика, однажды мужчина вывез мать ребёнка на кладбище, где, как заявляется, изнасиловал её и заставил рыть себе могилу.
«Председатель СК Александр Иванович Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования»,
– говорится в сообщении информационного центра СК.
Напомним, что после очередных побоев мальчик сбежал из дома. Его нашли спустя день у бабушки, до которой он добрался, преодолев 20 километров на велосипеде. Ей он заявил, что покончит с собой, если ему придётся вернуться к матери и отчиму.
Ранее в СМИ также сообщалось, что отчим не только избивал пасынка, но и морил его голодом, лишая еды и воды. Со слов родственницы мальчика, однажды мужчина вывез мать ребёнка на кладбище, где, как заявляется, изнасиловал её и заставил рыть себе могилу.
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