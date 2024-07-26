Глава СК потребовал возбудил уголовное дело на отчима из Екатеринбурга, от которого сбежал десятилетний пасынок

– говорится в сообщении информационного центра СК.

«Председатель СК Александр Иванович Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования»,