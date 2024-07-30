В Свердловской области нашли 10-летнего мальчика, сбежавшего из дома

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области 10-летнего мальчика, который более суток считался пропавшим, обнаружили у его прабабушки. Он преодолел 20 километров, спасаясь от побоев отчима. Подробности этой истории URA.RU рассказала сама прабабушка.Вечером, около половины девятого, у двери дома 75-летней Наины раздался неожиданный звонок. Пожилая женщина открыла дверь и была ошеломлена: перед ней стоял её 10-летний правнук Андрей, весь в грязи и измотанный. «Я едва узнала его, — вспоминает Наина. — Он сказал, что приехал из Горного Щита. Я сразу поняла, что что-то не так».Андрей рассказал прабабушке, что сбежал от отчима, который часто его бил. Наина была поражена тем, что ребёнок сумел добраться до её дома, полагаясь лишь на память. В доме мальчик наконец-то смог помыться, поесть и расслабиться. Однако его просьба держать в секрете его местонахождение встревожила женщину.«Он пригрозил, что покончит с собой, если я скажу кому-то, где он, — делится Наина. — Андрей категорически отказался возвращаться к матери и отчиму. Я очень за него переживаю, он ведь хороший мальчик: любит кино, театры и походы».Попытки журналистов получить комментарии от родителей мальчика не увенчались успехом: они отказались общаться со СМИ.