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В полиции и СК прокомментировали ситуацию с душившей ребёнка матерью из Каменска-Уральского
Фото: Владислав Постников
Как оказалось мать, которая душила ребёнка на видео, чтобы отомстить мужу, снимала его ещё в прошлом году. Однако огласку эта история получила только сейчас.
Как рассказал «Вечерним ведомостям» начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, эту жуткую видеозапись нерадивая мать сделала летом 2023 года, а увидели его сотрудники полиции только в феврале 2024 года во время мониторинга социальных сетей.
Сейчас в отношении женщины возбуждены два уголовных дела по статьям 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и 119 УК РФ (угроза убийством). Также следственный комитет, как сообщил старший помощник руководителя областного СКР Александр Шульга, сейчас в отношении женщины расследуется дело по статье 117 УК РФ (истязания), но уже по другим эпизодам. По его словам, дело по составам статей 119 и 156 УК РФ уже в суде, сейчас же расследуется другие выявленные факты насилия над детьми.
Известно, что дети, 2020 и 2023 годов рождения, сейчас находятся у своей родной бабушкой, которая по решению органов опеки стала их официальным опекуном.
Как рассказал «Вечерним ведомостям» начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, эту жуткую видеозапись нерадивая мать сделала летом 2023 года, а увидели его сотрудники полиции только в феврале 2024 года во время мониторинга социальных сетей.
«У неё с сожителем произошёл конфликт. Его эпилогом стал уход главы семьи из дома. По одной из возможных отрабатываемых полицией версий, на такой шаг мать несовершеннолетних могла пойти, чтобы позлить и повлиять на своего возлюбленного»,
– сказал Горелых.
Сейчас в отношении женщины возбуждены два уголовных дела по статьям 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и 119 УК РФ (угроза убийством). Также следственный комитет, как сообщил старший помощник руководителя областного СКР Александр Шульга, сейчас в отношении женщины расследуется дело по статье 117 УК РФ (истязания), но уже по другим эпизодам. По его словам, дело по составам статей 119 и 156 УК РФ уже в суде, сейчас же расследуется другие выявленные факты насилия над детьми.
Известно, что дети, 2020 и 2023 годов рождения, сейчас находятся у своей родной бабушкой, которая по решению органов опеки стала их официальным опекуном.
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