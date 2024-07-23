В полиции и СК прокомментировали ситуацию с душившей ребёнка матерью из Каменска-Уральского

– сказал Горелых.

«У неё с сожителем произошёл конфликт. Его эпилогом стал уход главы семьи из дома. По одной из возможных отрабатываемых полицией версий, на такой шаг мать несовершеннолетних могла пойти, чтобы позлить и повлиять на своего возлюбленного»,