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На душившую своего ребёнка мать из Каменска-Уральского возбудили уголовное дело
Иллюстрация: Андрей Гоголев
На мать из Каменска-Уральского, которая душила своего ребёнка, чтобы отмстить мужу, возбудили уголовное дело. Об этом сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
По данным телеграм-канала Ural Mash, женщина стала мучить ребёнка на камеру из-за того, что муж ушёл от неё. Всего у неё было двое детей. Обоих ранее забирала опека, но потом вернула.
«Уголовное дело такое есть в производстве территориального ОВД. В ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Опекуном ребенка сейчас является его бабушка»,
– сказал полковник Горелых.
По данным телеграм-канала Ural Mash, женщина стала мучить ребёнка на камеру из-за того, что муж ушёл от неё. Всего у неё было двое детей. Обоих ранее забирала опека, но потом вернула.
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