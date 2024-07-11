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В Нижнем Тагиле подростки жестоко избили своего сверстника
Фото: Владислав Постников
В Нижнем Тагиле банда подростков кошмарит своих сверстников. В СМИ сообщают о группе юношей, которые избивают других ребят и вымогают у них деньги, снимая издевательства над своими ровесниками на видео. Одним из таких заинтересовалась прокуратура.
Ранее телеграм-канал «Инцидент Нижний Тагил» опубликовал видео, на котором видно, как один подросток под одобряющие крики своих друзей избивает ровесника, после чего к нему присоединяются ещё двое. Сообщается, что инцидент произошёл в этом месяце на территории бывшего паспортного стола, бывшего отдела полиции, на улице Выйской. Сейчас здание считается заброшенным.
Известно, что пострадавший мальчик 2012 года рождения. Сейчас судебно-медицинского должна будет установить степень тяжести причинённого ему вреда здоровью.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, ведомство даст оценку работе органа системы профилактики, а также выяснит, кто несёт ответственность по ограничению доступа посторонних лиц в заброшенное задние.
Ранее телеграм-канал «Инцидент Нижний Тагил» опубликовал видео, на котором видно, как один подросток под одобряющие крики своих друзей избивает ровесника, после чего к нему присоединяются ещё двое. Сообщается, что инцидент произошёл в этом месяце на территории бывшего паспортного стола, бывшего отдела полиции, на улице Выйской. Сейчас здание считается заброшенным.
Известно, что пострадавший мальчик 2012 года рождения. Сейчас судебно-медицинского должна будет установить степень тяжести причинённого ему вреда здоровью.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, ведомство даст оценку работе органа системы профилактики, а также выяснит, кто несёт ответственность по ограничению доступа посторонних лиц в заброшенное задние.
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