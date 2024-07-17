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В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве женщины, чье тело нашли в горящей квартире
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В Екатеринбурге задержали 23-летнего молодого человека, который отдыхал в компании 35-летней женщины, чьё тело нашли с множеством ножевых ранений обнаружили при тушении пожара на Титова, 18. Его подозревают в убийстве.
Как сообщает «Е1» со ссылкой на свой источник, помимо задержанного и убитой в сгоревшей квартире в тот день отдыхал ещё один мужчина. Предполагается, что подозреваемый «вырубил» его перед тем, как включить газ и устроить пожар. Однако мужчина пришёл в себя и выбрался в подъезд. Напомним, что его увезли в больницу.
Родные погибшей говорят, что молодой человек, которого задержали по подозрению в убийстве, им не знаком. Мать убитой говорит, что с ней её дочь не общалась с февраля.
Ранее сообщалось, что пожар произошёл в квартире, которая сдавалась посуточно. Со слов соседей, за два дня до случившегося туда заехали женщина с мужчиной.
Как сообщает «Е1» со ссылкой на свой источник, помимо задержанного и убитой в сгоревшей квартире в тот день отдыхал ещё один мужчина. Предполагается, что подозреваемый «вырубил» его перед тем, как включить газ и устроить пожар. Однако мужчина пришёл в себя и выбрался в подъезд. Напомним, что его увезли в больницу.
Родные погибшей говорят, что молодой человек, которого задержали по подозрению в убийстве, им не знаком. Мать убитой говорит, что с ней её дочь не общалась с февраля.
Ранее сообщалось, что пожар произошёл в квартире, которая сдавалась посуточно. Со слов соседей, за два дня до случившегося туда заехали женщина с мужчиной.
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