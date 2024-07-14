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Обезображенное тело женщины обнаружили при тушении пожара в Екатеринбурге
Иллюстрация: Юлия Медведева
В Екатеринбурге во время тушения пожара в многоквартирном доме на Титова, 18 пожарные обнаружили обезображенное тело женщины, покрытое множественными ножевыми ранениями.
Трагедия произошла накануне. Как очевидцы рассказали информационному агентству Ura.ru, примерно в 22.00 послышался громкий звук. Жильцы стали выходить в подъезд, чтобы узнать, что случилось. Через некоторое время из квартиры, которая сдавалась посуточно, вывалился мужчина, а вслед за ним повалил дым. Соседи вызвали пожарных, которые потом и нашли труп женщины. По данным издания, погибшей 35 лет, у нее осталась 10-летняя дочь.
Со слов соседей, в эту квартиру мужчина с женщиной заселились два дня назад. Всё это время они, как утверждается, беспробудно пили. Погибшую также видели полностью обнажённой на лестничной клетке.
В следственном комитете эту историю ещё не комментировали.
Трагедия произошла накануне. Как очевидцы рассказали информационному агентству Ura.ru, примерно в 22.00 послышался громкий звук. Жильцы стали выходить в подъезд, чтобы узнать, что случилось. Через некоторое время из квартиры, которая сдавалась посуточно, вывалился мужчина, а вслед за ним повалил дым. Соседи вызвали пожарных, которые потом и нашли труп женщины. По данным издания, погибшей 35 лет, у нее осталась 10-летняя дочь.
Со слов соседей, в эту квартиру мужчина с женщиной заселились два дня назад. Всё это время они, как утверждается, беспробудно пили. Погибшую также видели полностью обнажённой на лестничной клетке.
В следственном комитете эту историю ещё не комментировали.
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