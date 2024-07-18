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После инцидента в бывшем здании полиции в Нижнем Тагиле СК начал проверку
Фото: Владислав Постников
После случившегося в заброшенном здании бывшего отделения полиции на улице Выйской в Нижнем Тагиле, где подростки вымогали деньги у своего сверстника и избивали его, следственный комитет начал проверку.
Ранее этой ситуацией заинтересовалась прокуратура. Ведомство намерено оценить работу органов профилактики и выяснить, кто несёт ответственность за ограничения доступа к заброшке.
«По предварительным данным, в заброшенном здании несколько подростков избили своего ровесника и требовали у него деньги. По этому факту территориальным следственным отделом СУ СК России организовано проведение процессуальной проверки на предмет возможного наличия признаков части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершённое группой лиц). Устанавливаются все обстоятельства»,
– говорится в сообщении свердловского СК.
Ранее этой ситуацией заинтересовалась прокуратура. Ведомство намерено оценить работу органов профилактики и выяснить, кто несёт ответственность за ограничения доступа к заброшке.
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