После инцидента в бывшем здании полиции в Нижнем Тагиле СК начал проверку

– говорится в сообщении свердловского СК.

«По предварительным данным, в заброшенном здании несколько подростков избили своего ровесника и требовали у него деньги. По этому факту территориальным следственным отделом СУ СК России организовано проведение процессуальной проверки на предмет возможного наличия признаков части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершённое группой лиц). Устанавливаются все обстоятельства»,