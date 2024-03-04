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В Екатеринбурге будут судить местного жителя за покушение на убийство с особой жестокостью
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге будут судить местного жителя, который сначала прибил к ногам своей бывшей девушке доску, а потом поджёг её, облив бензином. Чтобы спасти себе жизнь, девушке пришлось устроить аварию.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл 25 октября 2023 года. Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры, перед тем как совершить все эти зверства, мужчина избил бывшую подругу, несколько раз ударив её по голове, и угнал автомобиль, на котором и привёз девушку в тот самый гараж, где всё случилось.
Там он вооружился предметом, внешне напоминающим биту, и ударил потерпевшую в область туловища не менее десяти раз. После этого он снял с девушки обувь и, заставив её встать в полный рост, прибил ступни к доске. Вынуждая стоять на прибитых к бруску ногах, он не менее трёх раз ударил бывшую подругу предметом, похожим на молоток.
Через непродолжительное время он всё же потушил знакомую с помощью огнетушителя, но на этом он не был готов останавливаться. Вероятно, планируя прервать жизнь бывшей девушки, он сел вместе с ней в машину и направился в сторону ЕКАД. Тогда екатеринбурженка спровоцировала ДТП, которое спасло ей жизнь.
Мужчину обвиняют в покушении на убийство с особой жесткостью ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ, угоне автомобиля с применением насилия опасного для жизни и здоровья (ч. 4 ст. 166 УК РФ) и вождении в состоянии опьянения при имеющейся судимости за пьяную езду (ч. 2 ст. 264.1 УК РФ). Его дело направили в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл 25 октября 2023 года. Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры, перед тем как совершить все эти зверства, мужчина избил бывшую подругу, несколько раз ударив её по голове, и угнал автомобиль, на котором и привёз девушку в тот самый гараж, где всё случилось.
Там он вооружился предметом, внешне напоминающим биту, и ударил потерпевшую в область туловища не менее десяти раз. После этого он снял с девушки обувь и, заставив её встать в полный рост, прибил ступни к доске. Вынуждая стоять на прибитых к бруску ногах, он не менее трёх раз ударил бывшую подругу предметом, похожим на молоток.
«Продолжая глумиться над потерпевшей, обвиняемый, используя буксировочный трос, связал им руки и ноги потерпевшей, проволок последнюю по полу до выхода из гаражного бокса, где облил её тело дизельным топливом и поджёг, отчего произошло воспламенение лица, головы, туловища и конечностей девушки»,
– рассказали в прокуратуре.
Через непродолжительное время он всё же потушил знакомую с помощью огнетушителя, но на этом он не был готов останавливаться. Вероятно, планируя прервать жизнь бывшей девушки, он сел вместе с ней в машину и направился в сторону ЕКАД. Тогда екатеринбурженка спровоцировала ДТП, которое спасло ей жизнь.
Мужчину обвиняют в покушении на убийство с особой жесткостью ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ, угоне автомобиля с применением насилия опасного для жизни и здоровья (ч. 4 ст. 166 УК РФ) и вождении в состоянии опьянения при имеющейся судимости за пьяную езду (ч. 2 ст. 264.1 УК РФ). Его дело направили в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.
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