В Екатеринбурге будут судить местного жителя за покушение на убийство с особой жестокостью

– рассказали в прокуратуре.

«Продолжая глумиться над потерпевшей, обвиняемый, используя буксировочный трос, связал им руки и ноги потерпевшей, проволок последнюю по полу до выхода из гаражного бокса, где облил её тело дизельным топливом и поджёг, отчего произошло воспламенение лица, головы, туловища и конечностей девушки»,