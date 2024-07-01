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В Екатеринбурге вынесли приговор «курьеру» аферистов, похитившего сбережения 11 пенсионеров
Фото: УМВД Екатеринбурга
В Екатеринбурге вынесли приговор 21-летнему местному жителю, который работал в сговоре с телефонными мошенниками по схеме «родственник попал в аварию». От его действий пострадало 11 пенсионеров, а общая сумма ущерба составила свыше 3,8 миллиона рублей.
Его признали виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, с причинением значительного ущерба и в особо крупном размере).
Напомним, что его подозревали в 25 эпизодах мошенничества. После задержания он рассказал сотрудникам полиции, что стал работать на мошенников после того, как его бабушка сама стала их жертвой. Своих «работодателей» парень нашёл в соцсетях.
В УМВД по Екатеринбургу призывают горожан быть бдительными и не допускать в свое жилище посторонних ни под каким предлогом.
Его признали виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, с причинением значительного ущерба и в особо крупном размере).
«Суд назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу»,
– сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Напомним, что его подозревали в 25 эпизодах мошенничества. После задержания он рассказал сотрудникам полиции, что стал работать на мошенников после того, как его бабушка сама стала их жертвой. Своих «работодателей» парень нашёл в соцсетях.
В УМВД по Екатеринбургу призывают горожан быть бдительными и не допускать в свое жилище посторонних ни под каким предлогом.
«При поступлении звонков от "родственников" с просьбой передать деньги необходимо сразу же перезвонить родным и уточнить информацию. Гражданам, имеющим пожилых родителей, родственников необходимо регулярно разъяснять престарелым людям подобные способы хищения, а также быть постоянно на связи со своими родными»,
– сказали в пресс-группе.
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