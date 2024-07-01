В Екатеринбурге вынесли приговор «курьеру» аферистов, похитившего сбережения 11 пенсионеров

«Суд назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу»,

– сказали в пресс-группе.

«При поступлении звонков от "родственников" с просьбой передать деньги необходимо сразу же перезвонить родным и уточнить информацию. Гражданам, имеющим пожилых родителей, родственников необходимо регулярно разъяснять престарелым людям подобные способы хищения, а также быть постоянно на связи со своими родными»,