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В 25 эпизодах мошенничества подозревают 20-летнего екатеринбуржца

11.01 Четверг, 18 мая 2023
Криминал
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга
В Екатеринбурге задержали 20-летнего парня, работавшего «курьером» в мошеннической схеме «родственник попал в аварию». Его подозревают в 25 эпизодах мошенничества.

Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, задержанный признал свою причастность к мошенничеству в отношении пожилой пенсионерки, проживающей на улице Бажова. 26 апреля он забрал у старушки 350 тысяч рублей.

Помимо этого, подозреваемый рассказал полицейским, что решил заняться противоправной деятельностью после того, как его бабушка сама стала жертвой телефонных мошенников, работавших по аналогичной схеме. Своих «работодателей» молодой человек нашел в соцсетях.

«В настоящий момент в отношении фигуранта расследуется уголовное дело по части 3 статьи 159 УК Российской Федерации "Мошенничество". Полицейские располагают информацией о том, что на криминальном счету подозреваемого еще не менее 24 эпизодов аналогичных хищений на территории Екатеринбурга»,

– заявили в пресс-группе.


В полиции также призвали граждан, имеющих пожилых родственников, регулярно рассказывать престарелым людям о подобных способах мошенничества и всегда быть на связи с родными.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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