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В Свердловском областном суде прошло первое заседание по резонансному убийству
Фото: пресс-служба Свердловского областного суда
Судья Свердловского областного суда Павел Неретин провёл первое заседание по делу об убийстве несовершеннолетней девушки на территории Каменска-Уральского. Преступление было совершенно почти год назад и в силу ряда обстоятельств привлекло внимание со стороны СМИ и общественности.
Гибель девушки 8 августа 2023 года шокировала уже тем, что смерть настигла только начинающего жить самостоятельной жизнью человека: быстро стало известно, что погибла девушка по пути домой, куда она возвращалась из Екатеринбурга после подачи документов в вуз. Изначально озвучивалась версия, что девочка-подросток умерла из-за действия наркотического вещества. Но казалась эта версия очень неубедительной, поэтому, когда впоследствии широко разошлись кадры с камер видеонаблюдения, показавшие, что девушку долго время преследовал некий велосипедист, версия об убийстве возникла сама собой.
Велосипедистом оказался житель Каменска-Уральского Эдуард Голиков, рабочий одного из уральских заводов. Когда выдать за совпадение преследование погибшей не удалось, Голиков пытался зацепиться за ранее звучавшую версию о смерти девушки от наркотиков и принялся рассказывать историю, как стал свидетелем последних минут её жизни, помочь ей не смог, а заявить о случившемся побоялся. История эта чуть трансформировалась после того, как стало известно, что телефон погибшей оказался у Голикова. Мужчина стал признаваться, что похитил у умирающей «мобилу», но продолжал отрицать, что вместе с телефоном отнял у девушки и жизнь.
Судят Голикова, однако, именно за убийство. По окончательной версии следствия, он заприметил одинокую девушку ещё на станции, куда она приехала на электричке, и целенаправленно преследовал её с расчётом совершить насилие сексуального характера. Оказавшись с девушкой в лесополосе, он напал на неё, а когда получил отпор, решил задушить, дабы жертва не сообщила о его противоправных действиях. Убив подростка, Голиков заодно и материально поживился, забрав себе сотовый телефон девушки.
Несмотря на большой интерес к делу со стороны общественности, решено было проводить его рассмотрение в закрытом режиме. Однако, первое решение суда сегодня стало известно. Голикову продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 декабря 2024 года. Следующее судебное заседание запланировано на 12 июля.
Гибель девушки 8 августа 2023 года шокировала уже тем, что смерть настигла только начинающего жить самостоятельной жизнью человека: быстро стало известно, что погибла девушка по пути домой, куда она возвращалась из Екатеринбурга после подачи документов в вуз. Изначально озвучивалась версия, что девочка-подросток умерла из-за действия наркотического вещества. Но казалась эта версия очень неубедительной, поэтому, когда впоследствии широко разошлись кадры с камер видеонаблюдения, показавшие, что девушку долго время преследовал некий велосипедист, версия об убийстве возникла сама собой.
Велосипедистом оказался житель Каменска-Уральского Эдуард Голиков, рабочий одного из уральских заводов. Когда выдать за совпадение преследование погибшей не удалось, Голиков пытался зацепиться за ранее звучавшую версию о смерти девушки от наркотиков и принялся рассказывать историю, как стал свидетелем последних минут её жизни, помочь ей не смог, а заявить о случившемся побоялся. История эта чуть трансформировалась после того, как стало известно, что телефон погибшей оказался у Голикова. Мужчина стал признаваться, что похитил у умирающей «мобилу», но продолжал отрицать, что вместе с телефоном отнял у девушки и жизнь.
Судят Голикова, однако, именно за убийство. По окончательной версии следствия, он заприметил одинокую девушку ещё на станции, куда она приехала на электричке, и целенаправленно преследовал её с расчётом совершить насилие сексуального характера. Оказавшись с девушкой в лесополосе, он напал на неё, а когда получил отпор, решил задушить, дабы жертва не сообщила о его противоправных действиях. Убив подростка, Голиков заодно и материально поживился, забрав себе сотовый телефон девушки.
Несмотря на большой интерес к делу со стороны общественности, решено было проводить его рассмотрение в закрытом режиме. Однако, первое решение суда сегодня стало известно. Голикову продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 декабря 2024 года. Следующее судебное заседание запланировано на 12 июля.
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