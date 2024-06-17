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Дело екатеринбуржца, зарезавшего сожителя бывшей жены, передали в суд
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге завершилось расследование убийства, в котором обвиняют местного жителя, зарезавшего сожителя своей бывшей жены. Уголовное дело передали в суд.
Ранее в СМИ сообщалось, что до убийства 14-летня дочка обвиняемого пожаловалась отцу на сожителя, который с её слов избил маму до потери сознания, после чего ударил её, когда она стала заступаться. Дочери, со слов девочки, он обещал, что поговорит с сожителем матери «по-мужски».
«По данным следствия, 21 апреля 2024 года 35-летний обвиняемый прибыл в один из домов по улице Миномётчиков в Екатеринбурге, где у него возник конфликт с 29-летним мужчиной. На почве ссоры фигурант причинил оппоненту множественные ножевые ранения. От полученных травм потерпевший скончался на месте»,
– рассказали в СК.
Ранее в СМИ сообщалось, что до убийства 14-летня дочка обвиняемого пожаловалась отцу на сожителя, который с её слов избил маму до потери сознания, после чего ударил её, когда она стала заступаться. Дочери, со слов девочки, он обещал, что поговорит с сожителем матери «по-мужски».
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