Дело екатеринбуржца, зарезавшего сожителя бывшей жены, передали в суд

– рассказали в СК.

«По данным следствия, 21 апреля 2024 года 35-летний обвиняемый прибыл в один из домов по улице Миномётчиков в Екатеринбурге, где у него возник конфликт с 29-летним мужчиной. На почве ссоры фигурант причинил оппоненту множественные ножевые ранения. От полученных травм потерпевший скончался на месте»,