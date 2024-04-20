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В Екатеринбурге на улице Минометчиков в подъезде убили мужчину
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в подъезде дома на улице Минометчиков, 36 вчера убили мужчину. По некоторым данным, этот сделал бывший супруг сожительницы погибшего.
Как сообщает «Е1» со ссылкой на свой источник, со своим мужем женщина рассталась около десяти лет назад. С ней осталась жить их дочь, которой сейчас 14 лет. Именно она в тот день пожаловалась отцу на сожителя матери. Девочка рассказала, что сожитель избил маму до потери сознания и ударил её, когда она пыталась заступиться. По мнению знакомых семьи, мужчина, подозреваемый в убийстве, пришёл, чтобы защитить дочь. Ей он обещал, что поговорит с сожителем матери «по-мужски».
Соседи рассказали, что, когда он пришел «разговаривать», при себе у него был кухонный нож. После убийства он сам сдался в полиции.
В официальных ведомствах ситуацию ещё не комментировали.
Как сообщает «Е1» со ссылкой на свой источник, со своим мужем женщина рассталась около десяти лет назад. С ней осталась жить их дочь, которой сейчас 14 лет. Именно она в тот день пожаловалась отцу на сожителя матери. Девочка рассказала, что сожитель избил маму до потери сознания и ударил её, когда она пыталась заступиться. По мнению знакомых семьи, мужчина, подозреваемый в убийстве, пришёл, чтобы защитить дочь. Ей он обещал, что поговорит с сожителем матери «по-мужски».
Соседи рассказали, что, когда он пришел «разговаривать», при себе у него был кухонный нож. После убийства он сам сдался в полиции.
В официальных ведомствах ситуацию ещё не комментировали.
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