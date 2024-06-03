По железнодорожным рельсам в Екатеринбурге разгуливал любитель наркотиков

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Полиция Екатеринбурга задержала мужчину, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков. При нём нашли свёртки с запретным веществом растительного происхождения.Задержанием предполагаемого преступника занимались сотрудники 5 роты городского полка ППСП. Он вызвал подозрение тем, что гулял рельсам железной дороги на окраине города, в районе улицы Совхозная. Чутьё полицейских не подвело — в ходе личного досмотра у него были обнаружены свёртки с веществом растительного происхождения и весы. Такой набор он объяснил тем, что купил себе «травку» для употребления.Изъятое вещество было направлено на экспертизу, а задержанный владелец — в отдел полиции №14.