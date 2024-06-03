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Двух ревдинцев задержали с наркотой
Фото: Патрульный участок / t.me/patryltv
Молодых мужчину и женщину задержали в Ревде с запретным веществом. При задержании они попытались «скинуть» наркотик, но это им не удалось.
«Сладкую парочку» полицейские задержали возле леса. Внимание к ним сотрудников было привлечено сначала тем, что оба были в алкогольном опьянении и нетвёрдыми походками выходили из леса. При виде полицейских молодые люди вызвали ещё больше подозрений, когда постарались выбросить нечто, что при ближайшем рассмотрении оказалось пакетиком с метилэфедроном. При взвешивании наркотика выяснилось, что парочка имела при себе почти полтора грамма.
Про задержанных известно, что оба – жители Ревды. Ему 27 лет, ей — двадцать. Оба рискуют оказаться в тюрьме на длительный срок. Статья, по которой их будут судить позволяет судье лишить подсудимого свободы вплоть до десяти лет.
«Сладкую парочку» полицейские задержали возле леса. Внимание к ним сотрудников было привлечено сначала тем, что оба были в алкогольном опьянении и нетвёрдыми походками выходили из леса. При виде полицейских молодые люди вызвали ещё больше подозрений, когда постарались выбросить нечто, что при ближайшем рассмотрении оказалось пакетиком с метилэфедроном. При взвешивании наркотика выяснилось, что парочка имела при себе почти полтора грамма.
Про задержанных известно, что оба – жители Ревды. Ему 27 лет, ей — двадцать. Оба рискуют оказаться в тюрьме на длительный срок. Статья, по которой их будут судить позволяет судье лишить подсудимого свободы вплоть до десяти лет.
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