Возрастное ограничение 18+

Двух ревдинцев задержали с наркотой

19.45 Вторник, 11 июня 2024
Фото: Патрульный участок / t.me/patryltv
Молодых мужчину и женщину задержали в Ревде с запретным веществом. При задержании они попытались «скинуть» наркотик, но это им не удалось.

«Сладкую парочку» полицейские задержали возле леса. Внимание к ним сотрудников было привлечено сначала тем, что оба были в алкогольном опьянении и нетвёрдыми походками выходили из леса. При виде полицейских молодые люди вызвали ещё больше подозрений, когда постарались выбросить нечто, что при ближайшем рассмотрении оказалось пакетиком с метилэфедроном. При взвешивании наркотика выяснилось, что парочка имела при себе почти полтора грамма.

Про задержанных известно, что оба – жители Ревды. Ему 27 лет, ей — двадцать. Оба рискуют оказаться в тюрьме на длительный срок. Статья, по которой их будут судить позволяет судье лишить подсудимого свободы вплоть до десяти лет.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
Екатеринбуржца задержали с наркотой в Подмосковье
03 июня 2024
Почти на 35 миллионов рублей незаконно нарубили леса в Екатеринбурге несколько уральцев
05 июня 2024
В Екатеринбурге жители двух районов застряли в лифтах из-за скачка напряжения
04 июня 2024
С хамством и отказом вернуть товар столкнулась клиентка Wildberries в Екатеринбурге
03 июня 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

На фоне борьбы за порядок НТО в Екатеринбурге плодятся новые киоски... под видом ярмарок

И своим внешним видом эти киоски и палатки заставляют вспомнить 1990-е...
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:22 В Екатеринбурге наградили ректора академии современного искусства
20:19 Косуля застряла в заборе на территории Первоуральска
19:45 Двух ревдинцев задержали с наркотой
19:22 В Красноуральске сотрудники прокуратуры поверяют качество питьевой воды
18:44 Свердловскую область откроют заново в музее
17:48 Свердловским школьникам после ОГЭ и ЕГЭ стали писать интернет-аферисты
17:31 Свердловские врачи спасли новорождённого с врождённой пневмонией
16:48 В Екатеринбурге на месяц закроют движение по улице Отрадной
16:19 Почти девять лет колонии дали жителю свердловского села Покровское за убийство знакомого
15:46 Пикет против сысертского полигона проходит у представительства свердловского губернатора в Москве
15:14 Синоптики предупреждают о высокой пожарной опасности и смоге в Свердловской области
14:31 За сутки в лесах Свердловской области вспыхнули три пожара
14:00 Документальный фильм про уральского музыканта NILETTO впервые покажут 12 июня
12:59 После гибели в ДТП девятилетнего мальчика из Талицкого района СК начал проверку
12:00 Мэр Екатеринбурга пообещал сохранить сад у Косого дома
11:38 В Новокольцовском районе возле «Екатеринбург-Экспо» вспыхнул пожар
11:30 ВТБ Лизинг продлевает программу скидок на пикапы и фургоны Sollers
10:57 В Екатеринбурге вынесли приговор бывшей воспитательнице детсада, где на шарфике повисла малышка
10:22 Более 15 тысяч человек покусали клещи в Свердловской области
09:59 Девятилетний пассажир питбайка погиб в ДТП в Талицком районе
09:29 Почти 60 миллионов направил Мишустин в Свердловскую область на лечение льготников
21:52 «Жизньмарт» объявил конкурс поставщиков еды
21:29 В Екатеринбурге насмерть обварился человек
20:33 На дороге Николо-Павловское — Алапаевск в ДТП пострадали дети
19:50 В Белинке раздали «неистовые» награды литературным критикам
19:07 «Свердловскавтодор» обязали выплатить крупную компенсацию травмированной в ДТП женщине
Все новости Свердловской области
18:03 Депутаты ГД призвали принять в России закон о сталкинге
17:27 Курбан-байрам: когда и как отмечают в 2024 году
16:04 В Москве экс-начальник коммунального управления Минобороны получил 9 лет строгого режима
15:33 В КЧР задержали высокопоставленных представителей власти и силовиков, сообщили в ФСБ
15:06 В Дагестане после массового отравления провели обыски, объявили карантин и начали вакцинацию
12:39 Дума Томска рассмотрит лишение полномочий депутата Фадеевой, осужденной на 9 лет
11:11 Президент Франции распустил Национальную ассамблею на фоне проигрыша на выборах
10:34 На выборах в Европарламент лидирует Европейская народная партия
13:18 Губернатор Самарской области объявил об уходе в отставку
10:59 Присяжные признали экс-президента США Трампа виновным в фальсификации документов
18:32 На губернатора ХМАО не возбуждали дело о дискредитации ВС, сообщили в суде
15:39 Законопроект Верховного суда может увеличить количество приговоров по статье о клевете, считают юристы
11:40 Губернатор ХМАО Комарова объявила об отставке
11:16 Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась в возрасте 53 лет
11:05 В мексиканском штате Герреро убиты уже пять кандидатов в мэры
16:57 Прокуратура проверит ситуацию в школе Воронежа
16:14 В Воронеже школьниц перед ЕГЭ заставили снимать нижнее бельё
12:39 The Guardian: глава израильской разведки преследовал прокурора МУС
17:18 ГИБДД переименовали обратно в ГАИ
16:18 В Новосибирском зоопарке на свет появились 12 котят манула
15:51 Аэропорт Элисты принял первый лайнер после двухлетнего перерыва
14:59 Бывший главный инженер шахты, где погиб 51 человек, получил 4 года общего режима
13:28 В компании СДЭК по-прежнему не восстановили работу из-за технического сбоя
12:27 Красноярский магазин убрал из продажи «Вредные советы» Остера по требованию прокуратуры
11:40 В ГД предложили ввести уголовное наказание за использование дипфейков в преступных целях
18:02 Первый человек с нейрочипом в мозгу рассказал об изменениях в своей жизни
Все новости России и мира
21:22 В Екатеринбурге наградили ректора академии современного искусства
20:19 Косуля застряла в заборе на территории Первоуральска
19:54 Накануне Дня России пермяки отметили День русского языка
19:45 Двух ревдинцев задержали с наркотой
19:22 В Красноуральске сотрудники прокуратуры поверяют качество питьевой воды
18:44 Свердловскую область откроют заново в музее
17:48 Свердловским школьникам после ОГЭ и ЕГЭ стали писать интернет-аферисты
17:31 Свердловские врачи спасли новорождённого с врождённой пневмонией
16:48 В Екатеринбурге на месяц закроют движение по улице Отрадной
16:19 Почти девять лет колонии дали жителю свердловского села Покровское за убийство знакомого
15:46 Пикет против сысертского полигона проходит у представительства свердловского губернатора в Москве
15:17 В канун Дня России судебные приставы Пермского края присягнули на верность службе и Родине
15:14 Синоптики предупреждают о высокой пожарной опасности и смоге в Свердловской области
14:31 За сутки в лесах Свердловской области вспыхнули три пожара
14:00 Документальный фильм про уральского музыканта NILETTO впервые покажут 12 июня
13:53 Росреестр Прикамья разъяснил особенности распоряжения совместно нажитым имуществом
12:59 После гибели в ДТП девятилетнего мальчика из Талицкого района СК начал проверку
12:00 Мэр Екатеринбурга пообещал сохранить сад у Косого дома
11:38 В Новокольцовском районе возле «Екатеринбург-Экспо» вспыхнул пожар
11:30 ВТБ Лизинг продлевает программу скидок на пикапы и фургоны Sollers
10:57 В Екатеринбурге вынесли приговор бывшей воспитательнице детсада, где на шарфике повисла малышка
10:22 Более 15 тысяч человек покусали клещи в Свердловской области
09:59 Девятилетний пассажир питбайка погиб в ДТП в Талицком районе
09:29 Почти 60 миллионов направил Мишустин в Свердловскую область на лечение льготников
21:52 «Жизньмарт» объявил конкурс поставщиков еды
21:29 В Екатеринбурге насмерть обварился человек
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK