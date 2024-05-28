В Верхней Салде мать, которая закопала младенца в снегу, получила два с половиной года ограничения свободы

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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В Верхней Салде матери, которая закопала своего ребенка в снегу, вынесли приговор.Она признана виновной по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК (покушение на убийство матерью новорождённого ребёнка). Женщине назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы, сообщили «Вечерним ведомостям» в СУ СКР по Свердловской области.По данным следствия, утром 20 декабря прошлого года 27-летняя жительница посёлка Свободный «пыталась убить своего новорождённого ребёнка сразу после родов, закопав его с помощью лопаты в сугробе».Малыша она родила в бане. «При этом женщина осознавала, что после совершённых ею действий при отрицательной температуре воздуха и при отсутствии доступа кислорода к мальчику, закопанному под слоем снега, новорождённый неминуемо погибнет», - говорится в релизе ведомства.Младенцу вовремя помогли люди, которые оказались на дачном участке и увидели происходящее. Ребенка увезли в больницу и оказали помощь.Психиатрическая экспертиза показала, что мать была вменяема и отдавала себе отчёт в том, что делает. Свою вину она признала полностью. По информации в СМИ, женщина в суде раскаялась и после судебных разбирательств якобы «планирует забрать малыша домой». Сообщается, что у матери есть еще двое маленьких детей.«Родные, узнав о ЧП, были в шоке, сообщив полиции, что якобы не знали о беременности женщины. Прежде, чем совершить такой бесчеловечный поступок, мать новорождённого малыша изначально сообщила супругу, что у неё заболела спина, и она пошла в клинику, а сама отправилась в баню», - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.