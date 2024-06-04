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В полиции Екатеринбурга прокомментировали нападение с молотком на пенсионера
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
В полиции Екатеринбурга прокомментировали сообщения местной жительницы о том, что на её отца напал сосед с молотком. Напомним, задерживать при этом мужчину не стали.
О том, что сосед разбил пенсионеру голову, женщина ранее рассказала «Вечерним ведомостям». По её словам, мужчина вломился в их квартиру. При этом все произошло на глазах ребенка. На фотографиях видны следы, предположительно, крови в подъезде и на пороге квартиры.
В полиции утверждают, что 3 июня между двумя мужчинами «произошла обоюдная драка». Причиной конфликта, по версии полиции, стало оскорбление матери (так заявил доставленный в отдел мужчина). При этом в УМВД подтвердили, что сосед «действительно пришёл» в чужую квартиру (напомним, на одном из фото на входной двери виден след от ботинка).
По данным полиции, в ОП №12 был доставлен мужчина 1988 года рождения. «Он пояснил, что действительно пришел в квартиру к своему соседу, где между ними произошла обоюдная драка. Со слов доставленного, причиной конфликта стало оскорбление, нанесенное соседом его матери», — рассказали нам в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
При этом информация об использовании молотка «пока не подтверждается», говорят в полиции. «В настоящее время службой участковых уполномоченных по факту происшествия проводится проверка, по результатам разбирательства будет принято обоснованное решение», - добавили в пресс-группе.
Дочь пострадавшего в данный момент находится на встрече с участковым.
Добавим, что уголовное дело после случившегося могут не возбудить, так как якобы «драка была обоюдной, а молотка никто из допрошенных не видел», говорят два наших источника.
О том, что сосед разбил пенсионеру голову, женщина ранее рассказала «Вечерним ведомостям». По её словам, мужчина вломился в их квартиру. При этом все произошло на глазах ребенка. На фотографиях видны следы, предположительно, крови в подъезде и на пороге квартиры.
В полиции утверждают, что 3 июня между двумя мужчинами «произошла обоюдная драка». Причиной конфликта, по версии полиции, стало оскорбление матери (так заявил доставленный в отдел мужчина). При этом в УМВД подтвердили, что сосед «действительно пришёл» в чужую квартиру (напомним, на одном из фото на входной двери виден след от ботинка).
По данным полиции, в ОП №12 был доставлен мужчина 1988 года рождения. «Он пояснил, что действительно пришел в квартиру к своему соседу, где между ними произошла обоюдная драка. Со слов доставленного, причиной конфликта стало оскорбление, нанесенное соседом его матери», — рассказали нам в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
При этом информация об использовании молотка «пока не подтверждается», говорят в полиции. «В настоящее время службой участковых уполномоченных по факту происшествия проводится проверка, по результатам разбирательства будет принято обоснованное решение», - добавили в пресс-группе.
Дочь пострадавшего в данный момент находится на встрече с участковым.
Добавим, что уголовное дело после случившегося могут не возбудить, так как якобы «драка была обоюдной, а молотка никто из допрошенных не видел», говорят два наших источника.
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