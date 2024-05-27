Житель Екатеринбурга вломился в квартиру к пенсионеру и разбил ему голову, полиция нападавшего отпустила

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Полиция не стала задерживать жителя Екатеринбурга, который, как утверждают родственники, проник в квартиру к соседям и молотком разбил голову пенсионеру.О произошедшем «Вечерним ведомостям» рассказала дочь пострадавшего.«На моего отца напал сосед, вломился в квартиру, разбил голову молотком. Свидетелем нападения и его последствий стал мой ребенок, я была на работе. Соседка, его [напавшего] мать, сразу стала замывать кровь в подъезде, как только его забрали», - говорит женщина.По ее словам, она не смогла дозвониться до полиции, а по номеру 112 дозвонилась «только с пятой примерно попытки».Женщина утверждает, что сосед «угрожает всему двору, в том числе детям, с ножом». На фотографиях (есть в распоряжении редакции) видно следы (предположительно, крови) на лестничной площадке и на пороге квартиры. Также виден след от ботинка на двери (со стороны подъезда).На видео из отдела полиции, которым поделилась женщина, зафиксирован разговор с сотрудником. Родственница пострадавшего спрашивает полицейского, почему напавшего мужчину отпустили. «Почему вы его отпустили? Он напал на моего отца, разбил ему голову. Заберите его обратно к себе!», - говорит женщина.Сотрудник полиции на это ответил, что нападавший «был опрошен». «Уголовное дело будет возбуждено - тогда его закроем», - заявил сотрудник.В пресс-службе областного ГУМВД порекомендовали обратиться за комментарием в УМВД по Екатеринбургу. Оперативно дозвониться в пресс-группу УМВД корреспонденту пока не удалось.