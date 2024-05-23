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Экс-депутата заксобрания Свердловской области Павла Мякишева не отпустили из СИЗО

12.06 Пятница, 31 мая 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Экс-депутату заксобрания Свердловской области Павлу Мякишеву не удалось выйти из СИЗО. Накануне Областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на заключение под стражу.

Защита просила избрать более мягкую меру пресечения, но судья Наталья Цейзер с доводами адвоката не согласилась, поэтому бывший депутат будет оставаться под стражей, как минимум, до 26 июня, если арест не продлят.

Напомним, Мякишев помещён в СИЗО по обвинению в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 291.1 УК РФ). Экс-депутат от ЛДПР и советник по GR регионального филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» проходит по коррупционному делу замминистра ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына. По версии следствия он передал чиновнику взятку от предпринимателей.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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16:37 После смерти студента-практиканта в Реже возбудили уголовное дело
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