Из свердловчан выманивают деньги обещаниями секса и крипто-миллионов

«Воспользовавшись своим мобильным телефоном, студент нижнетагильского гуманитарного ВУЗа решил скоротать вечер в кругу «ночной бабочки». Просмотрев анкеты претенденток, он выбрал понравившуюся девушку и позвонил по указанному номеру. Трубку взяла некая Мария, которая любезно сообщила адрес в центре города, куда нужно подъехать. Оказавшись на месте, молодой человек снова связался с «жрицей любви», та, в свою очередь, озвучила сумму в размере 2000 тысяч рублей за свои услуги. Деньги необходимо было перевести на карту, туда же требовалось внести залог 15200 рублей, якобы, за страховку её жизни. Горе-кавалер сделал всё, что требовалось, не зная, что это было только начало масштабного обмана. Чем только не озадачили его аферисты — и двухуровневой страховкой в размере 70 тысяч, и общением с охранником выбранной им девицы неким Магомедом, которому заплатил ещё 50 тысяч, взятых в кредит. Потом снова позвонил Магомед, сообщив, что любвеобильный юноша его не понял, и нужно было перечислить 150 тысяч, что он и сделал. Вымогательство продолжалось до тех пор, пока студент наконец не осознал, что угодил в сети мошенников».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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По всей видимости, многочисленные предупреждения МВД и СМИ о различных схемах мошенничества дают свои плоды. Иначе, зачем бы преступникам придумывать новые способы обмана и видоизменять уже существующие.Полицией Свердловской области зафиксировано появление новых схем обмана доверчивых граждан, отличных от классической «ваш родственник попал в беду» или более «модерновой», когда якобы работники банка пытаются по телефону защитить сбережения человека. Среди новых схем — обещания крупных барышей на криптовалютном рынке и «авансы» проституткам.Так, начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых поделился со СМИ следующей историей:В другом случае жительница Берёзовского «повелась» на обещания больших процентов с «игр» на криптовалютном рынке. Расписавший сказочные перспективы «брокер» оказался обычным мошенником, а женщина 1970 года рождения осталась не только без прибыли, но и без 400 тысяч рублей, которые она доверила в управление этому бесчестному незнакомцу.