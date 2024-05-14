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На 12 лет лишили свободы стрелявшего в своих детей старика из Туринской Слободы
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
В Туринском районном суде закончился процесс по нашумевшему делу об убийстве и попытке убийства. На скамье подсудимых сидел пожилой сельчанин, а его жертвами были родные сыновья, одного из которых преступник лишил жизни.
Напомним, преступление в селе Туринская Слобода было совершенно 73-летним пенсионером в начале декабря прошлого года. Во время совместного распития спиртного он застрелил одного из своих сыновей, мужчину 1977 года рождения, и пытался отправить на тот свет и второго, 51-летнего, но только ранил. При этом, в данном случае нельзя говорить о том, что свои деяния старик совершил «по пьянке». К убийству сыновей сельчанин готовился заранее, в частности, переделав охотничье ружьё в обрез. Своими выстрелами он наказывал великовозрастных отпрысков за «недостойный» образ жизни и тунеядство. Этому предшествовали многочисленные внутрисемейные конфликты.
Старика судили сразу по нескольким уголовным статьям. По трём из них — «убийство», «покушение на убийство двух лиц» и «незаконное хранение огнестрельного оружия» — подсудимый был признан виновным. Туринский районный суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год. Приговор не вступил в законную силу, — уточняет прокуратура Свердловской области.
Напомним, преступление в селе Туринская Слобода было совершенно 73-летним пенсионером в начале декабря прошлого года. Во время совместного распития спиртного он застрелил одного из своих сыновей, мужчину 1977 года рождения, и пытался отправить на тот свет и второго, 51-летнего, но только ранил. При этом, в данном случае нельзя говорить о том, что свои деяния старик совершил «по пьянке». К убийству сыновей сельчанин готовился заранее, в частности, переделав охотничье ружьё в обрез. Своими выстрелами он наказывал великовозрастных отпрысков за «недостойный» образ жизни и тунеядство. Этому предшествовали многочисленные внутрисемейные конфликты.
Старика судили сразу по нескольким уголовным статьям. По трём из них — «убийство», «покушение на убийство двух лиц» и «незаконное хранение огнестрельного оружия» — подсудимый был признан виновным. Туринский районный суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год. Приговор не вступил в законную силу, — уточняет прокуратура Свердловской области.
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