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Пожилой детоубийца из Туринской Слободы предстанет перед судом
Фото: Вечерние Ведомости
Дело о прошлогоднем бытовом расстреле, произошедшем в селе Туринская Слобода Свердловской области, начнут рассматривать в суде. Прокуратура уже передала следственные материалы вместе с обвинительным заключением в судебный орган.
Материалы дела содержат подробности этого громкого преступления, совершённого 6 ноября 2023 года 73-летним пенсионером. Престарелый мужчина в одночасье стал убийцей одного из своих и едва не угробил второго. К этому он готовился заранее. Так, он ещё в августе начал видоизменять орудие убийства — охотничье ружьё, которое он для удобства переделал в обрез, укоротив приклад и ствол. К слову, уже одним только этим своим действием он нарушил закон. Незаконно было и то, что хранил он обрез в своей квартире по улице Колхозная в селе Туринская Слобода. Но эти преступления пенсионера меркнут перед дальнейшими его деяниями.
По данным следствия, 6 ноября 2023 года пенсионер вместе с обоими сыновьями — 1972 и 1977 годов рождения — распивал дома алкогольные напитки. Во время вспыхнувшей ссоры старик сначала побил своего младшенького по лицу, а затем и застрелил его, направив обрез в область грудной клетки. Убив одного сына, он выстрелом ранил второго, пальнув в левое предплечье. Пуля сломала плечевую кость пострадавшему, что медиками впоследствии было расценено, как «тяжкий вред здоровью, независимо от исхода лечения».
Судить разбушевавшегося старика будут по целому набору уголовных статей, включающих, помимо «незаконного хранения оружия», «убийства» и «покушения на убийство» ещё и «угрозу убийством». Угрожал преступник собственной супруге сразу после того, как расстрелял в её присутствии детей. Но всё же в женщину он стрелять не стал, а скрылся с места преступления, и был чуть позже найден полицейскими прячущимся в тюках сена.
Дата суда ещё не назначена, но уже ясно, что процесс будет столь же громким, сколь и само преступление. К слову, расстрел собственных сыновей пенсионер из Туринской Слободы, по его собственному уверению, совершил в наказание за тунеядство, вынуждавшего отца содержать двух уже немолодых детин.
Материалы дела содержат подробности этого громкого преступления, совершённого 6 ноября 2023 года 73-летним пенсионером. Престарелый мужчина в одночасье стал убийцей одного из своих и едва не угробил второго. К этому он готовился заранее. Так, он ещё в августе начал видоизменять орудие убийства — охотничье ружьё, которое он для удобства переделал в обрез, укоротив приклад и ствол. К слову, уже одним только этим своим действием он нарушил закон. Незаконно было и то, что хранил он обрез в своей квартире по улице Колхозная в селе Туринская Слобода. Но эти преступления пенсионера меркнут перед дальнейшими его деяниями.
По данным следствия, 6 ноября 2023 года пенсионер вместе с обоими сыновьями — 1972 и 1977 годов рождения — распивал дома алкогольные напитки. Во время вспыхнувшей ссоры старик сначала побил своего младшенького по лицу, а затем и застрелил его, направив обрез в область грудной клетки. Убив одного сына, он выстрелом ранил второго, пальнув в левое предплечье. Пуля сломала плечевую кость пострадавшему, что медиками впоследствии было расценено, как «тяжкий вред здоровью, независимо от исхода лечения».
Судить разбушевавшегося старика будут по целому набору уголовных статей, включающих, помимо «незаконного хранения оружия», «убийства» и «покушения на убийство» ещё и «угрозу убийством». Угрожал преступник собственной супруге сразу после того, как расстрелял в её присутствии детей. Но всё же в женщину он стрелять не стал, а скрылся с места преступления, и был чуть позже найден полицейскими прячущимся в тюках сена.
Дата суда ещё не назначена, но уже ясно, что процесс будет столь же громким, сколь и само преступление. К слову, расстрел собственных сыновей пенсионер из Туринской Слободы, по его собственному уверению, совершил в наказание за тунеядство, вынуждавшего отца содержать двух уже немолодых детин.
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