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Мужчина признался в убийстве человека в подъезде екатеринбургского дома
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
Подтвердились подозрения, что душегубство в подъезде дома на улице Миномётчиков в Екатеринбурге совершил бывший муж сожительницы убитого. Он сам признался в содеянном полиции.
Напомним, сегодня в подъезде одного из жилых домов Железнодорожного административного района Екатеринбурга был найден труп мужчины. По состоянию тела было сразу понятен криминальный характер его смерти. Чуть позже выяснилось, что убитый — 29-летний мужчина, проживавший с местной жительницей. Сразу же появилась неофициальная версия, что убийство мог совершить бывший её муж.
Как стало известно, экс-супруг сожительницы убитого сам сдался полицейским и сознался, что убийство совершил он. Мотивы пока не раскрываются, но в местных СМИ появился рассказ несовершеннолетней дочери задержанного. Девочка утверждает, что ночью сожитель её матери пришёл пьяным и устроил дебош, избив обеих хозяек квартиры. Кроме того, по её недвусмысленным намёкам, можно понять, что убитый ранее домогался её, не взирая на юный возраст девочки.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Напомним, сегодня в подъезде одного из жилых домов Железнодорожного административного района Екатеринбурга был найден труп мужчины. По состоянию тела было сразу понятен криминальный характер его смерти. Чуть позже выяснилось, что убитый — 29-летний мужчина, проживавший с местной жительницей. Сразу же появилась неофициальная версия, что убийство мог совершить бывший её муж.
Как стало известно, экс-супруг сожительницы убитого сам сдался полицейским и сознался, что убийство совершил он. Мотивы пока не раскрываются, но в местных СМИ появился рассказ несовершеннолетней дочери задержанного. Девочка утверждает, что ночью сожитель её матери пришёл пьяным и устроил дебош, избив обеих хозяек квартиры. Кроме того, по её недвусмысленным намёкам, можно понять, что убитый ранее домогался её, не взирая на юный возраст девочки.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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