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Глава СК потребовал доложить об обстоятельствах смерти мужчины во время массовой драки в Екатеринбурге

10.00 Понедельник, 22 апреля 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве мужчины, которого пырнули ножом возле кафе Dalida на улице Сухоложской, 9 в Екатеринбурге.

«Глава ведомства дал поручение исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить оперативный доклад о ходе расследования уголовного дела»,

– говорится в сообщении Следкома.


По данным следователей, в ночь на 20 апреля между двумя компаниями произошёл конфликт, быстро переросший в массовую драку. В результате один мужчина погиб от ножевого ранения, ещё несколько человек попали в больницу. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («убийство»). На место происшествия выезжала усиленная следственная группа с участием сотрудников отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в городе Екатеринбург) главного управления криминалистики СКР.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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09:32 Синоптики обещают похолодание в Свердловской области
22:14 ФК «Урал» не смог удержать преимущество в два мяча в матче с последней командой РПЛ
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14:34 Мужчина перевернулся на болотоходе и сломал позвоночник в Серовском районе
14:25 В Екатеринбурге разыскивают сбежавшего с места ДТП водителя «Газели»
14:08 76% екатеринбуржцев не готовы отказаться от использования наличных
13:02 На встречу с Екатериной Дунцовой в Екатеринбурге нагрянула полиция
12:35 На развитие зарядной инфраструктуры в Свердловской области выделено около 110 миллионов рублей
12:00 В Екатеринбурге погиб рабочий на стройке от удара током
11:35 В Свердловской области в ДТП умер мотоциклист у которого не было прав
10:42 Наркотики в станке для бритья попытались доставить в исправительное учреждение Свердловской области
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17:55 Появились подробности массовой драки в Екатеринбурге, где умер человек
17:21 Стая бродячих собак держит в страхе школьников Нижнего Тагила
15:34 Екатеринбургская полиция забрала рабочих, которые были замечены во дворе дома Топоркова
14:38 В Екатеринбурге в доме Топоркова появились рабочие
12:13 Адвокат богачей на блатных машинах рассказал, что конфликт с потерпевшим был урегулирован
11:47 В Свердловской области ожидается аномальная жара
10:19 Во время массовой драки умер человек в Екатеринбурге
10:08 Богачи на блатных машинах занимались вымогательством в Екатеринбурге
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