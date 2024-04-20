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Глава СК потребовал доложить об обстоятельствах смерти мужчины во время массовой драки в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве мужчины, которого пырнули ножом возле кафе Dalida на улице Сухоложской, 9 в Екатеринбурге.
По данным следователей, в ночь на 20 апреля между двумя компаниями произошёл конфликт, быстро переросший в массовую драку. В результате один мужчина погиб от ножевого ранения, ещё несколько человек попали в больницу. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («убийство»). На место происшествия выезжала усиленная следственная группа с участием сотрудников отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в городе Екатеринбург) главного управления криминалистики СКР.
«Глава ведомства дал поручение исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить оперативный доклад о ходе расследования уголовного дела»,
– говорится в сообщении Следкома.
По данным следователей, в ночь на 20 апреля между двумя компаниями произошёл конфликт, быстро переросший в массовую драку. В результате один мужчина погиб от ножевого ранения, ещё несколько человек попали в больницу. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («убийство»). На место происшествия выезжала усиленная следственная группа с участием сотрудников отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в городе Екатеринбург) главного управления криминалистики СКР.
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