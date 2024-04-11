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Во время массовой драки умер человек в Екатеринбурге
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
Сегодня ночью, 20 апреля, на Вторчермете в Екатеринбурге произошла массовая драка возле кафе Dalida на улице Сухоложской, 9. Очевидцы рассказали о случившемся порталу E1.RU.
По информации, полученной от очевидцев и видеозаписи, которую предоставил читатель, в результате драки погиб человек. На видео видно черный пакет, около которого кричит мужчина.
Местные жители отметили, что в кафе Dalida часто происходят разборки, иногда заканчивающиеся стычками и даже стрельбой.
Какой-либо официальной информации от полиции и СК не поступало.
По информации, полученной от очевидцев и видеозаписи, которую предоставил читатель, в результате драки погиб человек. На видео видно черный пакет, около которого кричит мужчина.
Местные жители отметили, что в кафе Dalida часто происходят разборки, иногда заканчивающиеся стычками и даже стрельбой.
Какой-либо официальной информации от полиции и СК не поступало.
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