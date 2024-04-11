Во время массовой драки умер человек в Екатеринбурге

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сегодня ночью, 20 апреля, на Вторчермете в Екатеринбурге произошла массовая драка возле кафе Dalida на улице Сухоложской, 9. Очевидцы рассказали о случившемся порталу E1.RU.По информации, полученной от очевидцев и видеозаписи, которую предоставил читатель, в результате драки погиб человек. На видео видно черный пакет, около которого кричит мужчина.Местные жители отметили, что в кафе Dalida часто происходят разборки, иногда заканчивающиеся стычками и даже стрельбой.Какой-либо официальной информации от полиции и СК не поступало.