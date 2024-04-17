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Убийство и причинение вреда здоровью привели жителя Лёвихи в исправительную колонию
Фото: СУ СК России по Свердловской области
На шесть с половиной лет исправительной колонии осуждён житель Лёвихи, с ножом напавший на двух человек. Одна из его жертв не выжила, но это не было признано умышленным убийством.
Расследованием инцидента, произошедшего в посёлке Лёвиха Кировградского городского округа Свердловской области, занимался следственный отдел Кировграда СУ СК России по Свердловской области. Следователи выяснили, что в конце июля прошлого года в доме обвиняемого собралось застолье, участниками которого были он сам, а также мужчина с женщиной, которые помогали ему по хозяйству. В ходе распития спиртных напитков между хозяином дома и гостьей возник конфликт. Пиком его стало появление ножа в руке мужчины. Им он нанёс ранения своей оппонентке, а когда второй мужчина попытался заступиться за женщину, агрессия была переключена на него.
Впоследствии от полученных ножевых ранений женщина скончалась. Под суд, однако, её губитель пошёл не по статье «Убийство», а за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего. И хоть одновременно с этим его судили за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия, срок в совокупности всё равно получился сравнительно небольшим.
К слову, в 2024 году в посёлке Лёвиха произошла ещё одна поножовщина со смертельным исходом. В отличие от прошлогоднего июльского случая, в конце января за нож во время пьянки схватилась женщина. Она зарезала 43-летнего хозяина квартиры, в которой выпивала.
Расследованием инцидента, произошедшего в посёлке Лёвиха Кировградского городского округа Свердловской области, занимался следственный отдел Кировграда СУ СК России по Свердловской области. Следователи выяснили, что в конце июля прошлого года в доме обвиняемого собралось застолье, участниками которого были он сам, а также мужчина с женщиной, которые помогали ему по хозяйству. В ходе распития спиртных напитков между хозяином дома и гостьей возник конфликт. Пиком его стало появление ножа в руке мужчины. Им он нанёс ранения своей оппонентке, а когда второй мужчина попытался заступиться за женщину, агрессия была переключена на него.
Впоследствии от полученных ножевых ранений женщина скончалась. Под суд, однако, её губитель пошёл не по статье «Убийство», а за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего. И хоть одновременно с этим его судили за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия, срок в совокупности всё равно получился сравнительно небольшим.
К слову, в 2024 году в посёлке Лёвиха произошла ещё одна поножовщина со смертельным исходом. В отличие от прошлогоднего июльского случая, в конце января за нож во время пьянки схватилась женщина. Она зарезала 43-летнего хозяина квартиры, в которой выпивала.
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