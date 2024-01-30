В свердловском посёлке Лёвиха женщина убила собутыльника

«Женщина имеет судимости за причастность в 2006 году к грабежу и к вовлечению несовершеннолетнего в преступную деятельность, а также в 2019 году - к преступлению, связанному с причинением тяжкого вреда здоровью. Не менее богатый криминальный опыт и у её кавалера. Погибший собственник жилища был, наоборот, чист с точки зрения закона, судимостей не имел».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В ночь с 30 по 31 января 2024 года в посёлке Лёвиха в Кировградском городском округе Свердловской области произошла поножовщина с летальным исходом. Началась она со ссоры между собутыльниками.Резня «по-пьянке» — явление, к сожалению, в России не из редких. Но случай в свердловском посёлке Леёвиха от большинства схожих отличается тем, что за нож на сей раз схватилась женщина. Она почему-то осерчала на 43-летнего хозяина квартиры, в которой происходило застолье, и зарезала его.По информации, предоставленной старшим помощником руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александром Шульгой, убийца вместе со своим спутником жизни какое-то время назад стала проживать в квартире убитого, сдавшего им одну из своих комнат. Парочка официальной работы не имела, однако доставать спиртное как-то умудрялась. Приютивший их мужчина был не прочь сам составить им компанию в распитии алкоголя.Про личность убийцы начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявляет, что 38-летняя женщина уже была ранее судима и не один раз: