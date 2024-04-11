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Подозреваемого во взяточничестве начальника РЭО свердловского отдела ГИБДД уволили
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Североуральске уволили со службы теперь уже бывшего начальника РЭО свердловского отдела ГИБДД Дениса Рыбакова, ранее задержанного по подозрению во взяточничестве.
Об этом сообщает информационное агентство «ЕАН» со ссылкой на полицию. Ранее пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых говорил, что Рыбакова уволят, если его причастность ко взяточничеству подтвердится.
По данным URA.RU, бывший гаишник какое-то время под домашним арестом, но ему изменили меру пресечения на запрет определённых действий. Однако уточнять, что именно нельзя делать экс-полицейскому, в Североуральском городском суде не стали.
Об этом сообщает информационное агентство «ЕАН» со ссылкой на полицию. Ранее пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых говорил, что Рыбакова уволят, если его причастность ко взяточничеству подтвердится.
По данным URA.RU, бывший гаишник какое-то время под домашним арестом, но ему изменили меру пресечения на запрет определённых действий. Однако уточнять, что именно нельзя делать экс-полицейскому, в Североуральском городском суде не стали.
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