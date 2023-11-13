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В Североуральске задержали начальника РЭО свердловского отдела ГИБДД
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Североуральске по подозрению во взяточничестве задержали начальника РЭО свердловского отдела ГИБДД Дениса Рыбакова. Об этом сообщает ЕАН.
Информацию о задержании изданию подтвердил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он сообщил, что подозреваемого сразу же отстранили от его служебных обязанностей на время проведения проверки. Если его причастность ко взяточничеству подтвердятся, его уволят из системы МВД по отрицательным мотивам за поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел. Далее материалы проверки должны будут направить в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Напомним, в данное время под следствием по обвинению во взятке находится начальник ГИБДД соседнего с Североуральском Ивделя Максим Анисимков.
Информацию о задержании изданию подтвердил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он сообщил, что подозреваемого сразу же отстранили от его служебных обязанностей на время проведения проверки. Если его причастность ко взяточничеству подтвердятся, его уволят из системы МВД по отрицательным мотивам за поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел. Далее материалы проверки должны будут направить в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Напомним, в данное время под следствием по обвинению во взятке находится начальник ГИБДД соседнего с Североуральском Ивделя Максим Анисимков.
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