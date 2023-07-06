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«Нас использовали в тёмную». В Екатеринбурге прошло ещё одно заседание по большому коррупционному делу, где фигурирует Евгений Тетерин

13.49 Пятница, 7 июля 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Верх-Исетском суде Екатеринбурга сегодня прошло очередной заседание по уголовному делу Александра Матвеева – его обвиняют в том, что будучи чиновником Ростехнадзора он получил взятку за непринятие мер в отношении щебёночного карьера, на котором были выявлены многочисленные нарушения. Другим обвиняемым в этой коррупционной цепочке проходит член общественной палаты Свердловской области, «главный десантник Екатеринбурга» Евгений Тетерин (его дело было выделено в отдельное производство).

На сегодняшним заседании посредством видеоконференцсвязи был допрошен один свидетель из Челябинска – замначальника межрегионального отдела горного надзора Ростехнадзора Дмитрий Хорохов.


Дмитрия Хорохов во время допроса по ВКС из Челябинска. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Хорохов объяснил, что до 10 июня 2021 года даже ничего не слышал о Северо-Шабровском карьере под Екатеринбургом – межрегиональный отдел горного надзора функционирует на территории трёх регионов – Свердловской, Курганской и Челябинской областей, при этом зона ответственности Хорохова – Челябинская область. По словам чиновника, 11 июня руководитель Уральского управления Ростехнадзора Андрей Таранов пригласил их вместе с маркшейдером выехать на этот карьер для помощи в проведении проверки сотрудниками ФСБ. По результатам проверки сотрудниками Ростехнадзора была составлена справка, в которой зафиксированы 12 нарушений – они касались, в основном, и безопасности при взрывных работах на карьере, а также технологии проведения работ. Хорохов, в частности, отметил, что из-за более мощных, чем предполагает технология, взрывов карьер уже к июню выполнил годовую норму выработки.


Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Согласно материалам дела, 9 июня 2021 года, за два дня до визита проверяющих из Челябинска, проверку на Северо-Шабровском карьере проводил Александр Матвеев. Дмитрий Хорохов в ходе допроса сказал, что не знал тогда об этой проверке и не знаком с её результатами. «Нас использовали в тёмную» — сказал Хорохов на допросе. По его словам, это единственный случай за время его работы, когда он участвовал в проверке совместно с ФСБ, до этого он участвовал в совместных проверках только с органами прокуратуры. Поводом проверки на Северо-Шабровском карьере, как ему сообщили, стали жалобы граждан на работу карьера.

После допроса Дмитрия Хорохова судья объявил в деле перерыв до 10 июля. Отметим, что вменённой статье (часть 3 статьи 290 УК – получение взятки должностным лицом за незаконные действия либо бездействие) Матвееву грозит до восьми лет лишения свободы. Рассмотрение дела Евгения Тетерина, которое расследуется в том же Верх-Исетском суде, приостановили по ходатайству уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, которая содействовала отправке Тетерина на Донбасс. Следующее заседание по нему должно пройти только 25 сентября.


Обвиняемый Александр Матвеев (справа) и адвокат Сергей Лашин (слева). Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Матвеев наряду с Тетериным остаётся одним из двух фигурантов коррупционной цепочки (дела всех четырёх человек были выделены в отдельные производства), которому ещё не вынесен приговор – ранее директора ООО «ПК "Урал Щебень"» Вячеслава Иванова и директора ООО «Шабровский карьер» Ибада Гурбанова приговорили к штрафам в 3 млн рублей и 2,8 млн рублей соответственно. Иванова признали виновным в даче взятки в особо крупном размере, а Гурбанова – в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере», а также незаконном предпринимательстве, сопряжённом с извлечением дохода в особо крупном размере.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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