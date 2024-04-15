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В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после нападения нескольких человек на мужчину с собачкой
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге по поручению председателя следственного комитета возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после нападения нескольких человек на мужчину с собачкой.
Напомним, что, по одним данным, на мужчину напало шесть человек, а, по другим, – только двое. Также, согласно неподтверждённой информации, у одного из нападавших был предмет, похожий на нож.
«Следователи регионального СУ во взаимодействии с сотрудниками полиции устанавливают лиц, причастных к содеянному, а также допрашивают свидетелей происшествия. Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате ведомства»,
– сообщили в Следкоме.
Напомним, что, по одним данным, на мужчину напало шесть человек, а, по другим, – только двое. Также, согласно неподтверждённой информации, у одного из нападавших был предмет, похожий на нож.
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