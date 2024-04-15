В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после нападения нескольких человек на мужчину с собачкой

– сообщили в Следкоме.

«Следователи регионального СУ во взаимодействии с сотрудниками полиции устанавливают лиц, причастных к содеянному, а также допрашивают свидетелей происшествия. Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате ведомства»,