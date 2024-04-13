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В Екатеринбурге несколько парней напали на мужчину с собакой
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в районе автовокзала несколько парней напали на мужчину, гулявшего с собакой. По словам пострадавшего, у одного из нападавших был при себе нож.
По мнению потерпевшего, всё началось с того, его собака облаяла прохожего. Прохожему это не понравилось, и он стал кричать на собаку матом. Хозяин собаки сделал ему замечание, попросив проще к этому относиться. Также, с его слов, кто-то что-то крикнул ему из окна.
По данным телеграм-канала «Злой Екатеринбург», молодой человек, накричавший на собаку, был ни при чём. Очевидец заявил, что на мужчину с собакой накинулись парни, кричавшие на хозяина животного из окна, уточнив, что нападавших было только двое, а не шестеро.
После того, как ситуация получила огласку в СМИ, нападением заинтересовался председатель следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело и предоставить доклад.
По мнению потерпевшего, всё началось с того, его собака облаяла прохожего. Прохожему это не понравилось, и он стал кричать на собаку матом. Хозяин собаки сделал ему замечание, попросив проще к этому относиться. Также, с его слов, кто-то что-то крикнул ему из окна.
«На меня начали кричать из окна, прохожий начал кричать на собаку матом. Я просто ему сделал замечание, мол, будь попроще, зачем ты так разговариваешь, зачем грубишь? А тут выбежал второй, третий, четвертый. Когда выбежал второй, он достал нож, притом немаленький, раскладной. Пытался порезать меня и собаку. Кто-то нож этот забрал, начал звонить в полицию. Начался кипиш. В итоге шесть человек били»,
– приводят слова потерпевшего в телеграм-канале «Е1».
По данным телеграм-канала «Злой Екатеринбург», молодой человек, накричавший на собаку, был ни при чём. Очевидец заявил, что на мужчину с собакой накинулись парни, кричавшие на хозяина животного из окна, уточнив, что нападавших было только двое, а не шестеро.
После того, как ситуация получила огласку в СМИ, нападением заинтересовался председатель следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело и предоставить доклад.
«В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в Екатеринбурге между местным жителем и мужчиной неславянской внешности произошел конфликт. В результате произошедшего к последнему присоединились знакомые и стали наносить побои местному жителю»,
– говорится в сообщении Следкома.
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