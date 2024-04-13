В Екатеринбурге несколько парней напали на мужчину с собакой

приводят слова потерпевшего в телеграм-канале «Е1».

«На меня начали кричать из окна, прохожий начал кричать на собаку матом. Я просто ему сделал замечание, мол, будь попроще, зачем ты так разговариваешь, зачем грубишь? А тут выбежал второй, третий, четвертый. Когда выбежал второй, он достал нож, притом немаленький, раскладной. Пытался порезать меня и собаку. Кто-то нож этот забрал, начал звонить в полицию. Начался кипиш. В итоге шесть человек били»,