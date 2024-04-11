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Бывшему замдиректора первоуральского «Водоканала» добавили обвинения по двум статьям
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня Первоуральский городской суд рассмотрел ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста и удовлетворил его, продлив бывшему замдиректора местного «Водоканала» Сергею Матафонову арест до 13 мая. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе суда.
Сергея Матафонова, эффектно задержанного прямо во время совещания в феврале, и на следующий день отправленного в СИЗО, отпустили под домашний арест 15 марта. При этом сегодня стало известно, что ему добавили обвинения ещё по двум статьям.
Как уточнили в пресс-службе, сейчас Матафонова обвиняют по трём статьям УК – части 5 статьи 290 (получение взятки в крупном размере), части 1 статьи 285 (сспользование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан) и части 3 статьи 160 (присвоение или растрата, совершённые лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).
Напомним, Первоуральск в течение последнего года неоднократно фигурировал в новостях из-за серьёзных проблем с водоснабжением в городе.
Сергея Матафонова, эффектно задержанного прямо во время совещания в феврале, и на следующий день отправленного в СИЗО, отпустили под домашний арест 15 марта. При этом сегодня стало известно, что ему добавили обвинения ещё по двум статьям.
Как уточнили в пресс-службе, сейчас Матафонова обвиняют по трём статьям УК – части 5 статьи 290 (получение взятки в крупном размере), части 1 статьи 285 (сспользование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан) и части 3 статьи 160 (присвоение или растрата, совершённые лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).
Напомним, Первоуральск в течение последнего года неоднократно фигурировал в новостях из-за серьёзных проблем с водоснабжением в городе.
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Бывшего исполняющего обязанности директора первоуральского «Водоканала» отпустили из СИЗО
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11 апреля 2024