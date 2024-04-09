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Задержанного во время игры в Counter-Strike жителя Нижнего Тагила отправили в СИЗО

13.16 Четверг, 11 апреля 2024
Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»
Молодого человека, которого задержали во время игры в Counter-Strike в Нижнем Тагиле отправили в СИЗО. Информацию о возбуждении на него уголовного дела подтвердили в МУ МВД «Нижнетагильское». Парня подозревают в грабеже, совершённом в декабре 2022 года.

Задержанным оказался 21-летний местный житель. Известно, что в августе прошлого года он уже был осуждён за грабёж, связанный с угоном автомобиля. Тогда он получил один год условно. Также парень привлекался к административной ответственности за нахождение в состоянии наркотического опьянения, добавили в полиции.

О грабеже, за который его задержали, стало известно недавно. Молодой человек, ставший жертвой вымогательств, объяснил, что не сообщал в полицию, так как опасался за свою жизнь. Поэтому с заявлением он обратился только после того, как знал, что его обидчики арестованы. По его словам, в декабре 2022 года неизвестные ему люди вымогали у него деньги, необоснованно обвиняя его в торговле наркотиками. Потерпевший заявил, что его два дня удерживали в квартире на улице Первомайской, где избивали и угрожали расправой, пока их он не согласился отдать им 45 тысяч рублей. После его заявления было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору с применением насилия).

5 апреля 2024 года судья Ленинского райсуда Нижнего Тагила Анастасия Глотова избрала задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Сообщается, что его сообщник, которому 26 лет, также находится под арестом.

Сейчас сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к другим аналогичным преступлениям и просят граждан, которые от него пострадали, обратиться с заявлением в МУ МВД России «Нижнетагильское» по адресу: улица Островского, 7. Также можно позвонить в дежурную часть по телефону (3435)47-70-02 или на линию «02».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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18:00 Дом Кино в Екатеринбурге захватили мультики
17:46 После нагоняя от прокуратуры «Североуральский Водоканал» погасил долги перед работниками в 4,1 млн рублей
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