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В Нижнем Тагиле спецназ ворвался в компьютерный клуб и задержал одного из игроков
Фото: Гузель Аиткулова / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле сотрудники полиции в сопровождении спецназа ворвались в компьютерный клуб «КиберПрайд» и задержали одного из гостей клуба, игравшего в Counter Strike. Парня буквально оторвали от компьютера и уложили лицом в пол.
Как рассказал порталу «Е1» очевидец, это произошло на прошлой неделе. По его словам, парень играл за террористов против спецназа, когда на него «напрыгнул» вполне реальный ОМОН. По данным URA.RU, молодого человека подозревают в грабеже, совершённом ещё в 2022 году. При этом, как отмечает собеседник издание, заявление было написано недавно.
В полиции ситуацию официально ещё не комментировали.
Как рассказал порталу «Е1» очевидец, это произошло на прошлой неделе. По его словам, парень играл за террористов против спецназа, когда на него «напрыгнул» вполне реальный ОМОН. По данным URA.RU, молодого человека подозревают в грабеже, совершённом ещё в 2022 году. При этом, как отмечает собеседник издание, заявление было написано недавно.
В полиции ситуацию официально ещё не комментировали.
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