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Покусившегося на жизнь двухлетней племянницы екатеринбуржца отправят в психлечебницу
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Екатеринбуржцу, которого обвиняли в покушении на убийство двухлетней племянницы, Орджоникидзевский районный суд назначил принудительное лечение в больнице, специализирующейся на психиатрической помощи в стационарных условиях.
Речь идёт о 28-летнем мужчине, который ночью 18 октября 2023 года едва не погубил свою племянницу. По неизвестным причинам, он схватил малышку и стал душить её, после чего истыкал её металлической вилкой и консервным ножом. Спасли девочку вызванные матерью ребёнка на место пришествия сотрудники полиции.
Постановление суда ещё не вступило в законную силу.
Речь идёт о 28-летнем мужчине, который ночью 18 октября 2023 года едва не погубил свою племянницу. По неизвестным причинам, он схватил малышку и стал душить её, после чего истыкал её металлической вилкой и консервным ножом. Спасли девочку вызванные матерью ребёнка на место пришествия сотрудники полиции.
«Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, мужчина нуждается в применении принудительных мер медицинского характера»,
– напомнили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Постановление суда ещё не вступило в законную силу.
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