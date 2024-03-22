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В суде рассмотрят вопрос о принудительном лечении екатеринбуржца, покусившегося на жизнь племянницы
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга рассмотрят дело 28-летнего ранее судимого местного жителя, который без какой-либо причины покусился на жизнь своей двухлетней племянницы, с которой он заперся с ванной.
Ему предъявлены обвинения в покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконное лишение свободы несовершеннолетнего, не связанное с похищение, с предметом, используемым в качестве оружия (пп. «в», «г», «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ).
Это случилось 18 октября 2023 года в период с 03.00 до 07.35, когда малышку освободили прибывшие на место сотрудники полиции.
В ту ночь мужчина, схватив племянницу, сначала стал сдавливать ребёнку шею, а потом, вооружившись вилкой и консервным ножом, он нанёс девочке не менее 13 ударов, параллельно с этим высказывая угрозу убийство малышки. Когда мама девочки впустила сотрудников полиции в квартиру, мужчина заперся с ребёнком в ванной. Оттуда он стал выдвигать непонятные требования.
Материалы уголовного дела передали в Орджоникидзевский районный суд, где рассмотрят вопрос о применении в отношении мужчины принудительной меры медицинского характера.
Ему предъявлены обвинения в покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконное лишение свободы несовершеннолетнего, не связанное с похищение, с предметом, используемым в качестве оружия (пп. «в», «г», «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ).
Это случилось 18 октября 2023 года в период с 03.00 до 07.35, когда малышку освободили прибывшие на место сотрудники полиции.
В ту ночь мужчина, схватив племянницу, сначала стал сдавливать ребёнку шею, а потом, вооружившись вилкой и консервным ножом, он нанёс девочке не менее 13 ударов, параллельно с этим высказывая угрозу убийство малышки. Когда мама девочки впустила сотрудников полиции в квартиру, мужчина заперся с ребёнком в ванной. Оттуда он стал выдвигать непонятные требования.
«Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, мужчина нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа»,
– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Материалы уголовного дела передали в Орджоникидзевский районный суд, где рассмотрят вопрос о применении в отношении мужчины принудительной меры медицинского характера.
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