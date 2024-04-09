Прокуратура намерена выяснить обстоятельства избиения подростками их сверстника в Каменске-Уральском

– сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратурой в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка деятельности органов системы профилактики по пресечению противоправных действий несовершеннолетних, а также учреждения здравоохранения на предмет соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних и своевременного сообщения в правоохранительные органы о факте нанесения подростку телесных повреждений»,