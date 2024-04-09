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Прокуратура намерена выяснить обстоятельства избиения подростками их сверстника в Каменске-Уральском
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
После того, как избиение 15-летнего юноши группой из семи подростков в Каменске-Уральском получило огласку в СМИ, прокуратура сообщила о проведении проверки для выяснения обстоятельств случившегося и принятия мер прокурорского реагирования.
Напомним, что подросток попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом костей носа. Он уверен, что сверстники напали на него из-за длинных волос.
«Прокуратурой в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка деятельности органов системы профилактики по пресечению противоправных действий несовершеннолетних, а также учреждения здравоохранения на предмет соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних и своевременного сообщения в правоохранительные органы о факте нанесения подростку телесных повреждений»,
– сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, что подросток попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом костей носа. Он уверен, что сверстники напали на него из-за длинных волос.
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