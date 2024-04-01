Возрастное ограничение 18+
В Каменске-Уральском подростки из-за длинных волос избили сверстника-сироту
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском группа из семи подростков избила сверстника-сироту из-за того. Об этом 15-летний юноша рассказал своей бабушке, а та обратилась к юристу. Парень уверен, что поводом для издевательств стали его длинные волосы.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл 25 февраля. Со слов пострадавшего подростка, сначала его просто преследовали, но, когда он решил побежать, его догнали, сбили с ног и стали запинывать. Избиение снимали на видео, которое потом опубликовали в социальных сетях. Также, со слов юноши, кто-то держал направленным в его сторону пистолет. Отогнал хулиганов случайный прохожий, после чего подросток самостоятельно добрался до дома, откуда его увезли в больницу.
По данным URA.RU, парень получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом костей носа, из-за которого ему пришлось перенести операцию. Известно, что юрист семьи написал заявления в прокуратуру, полицию и следственный комитет, а также готовит документы в Минздрав и Минобрнауки, чтобы там дали правовую оценку бездействию врачей и учителей. По информации «Е1», врачи по каким-то причинам назвали травмы юноши бытовыми.
После того, как ситуация получила огласку в СМИ, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл 25 февраля. Со слов пострадавшего подростка, сначала его просто преследовали, но, когда он решил побежать, его догнали, сбили с ног и стали запинывать. Избиение снимали на видео, которое потом опубликовали в социальных сетях. Также, со слов юноши, кто-то держал направленным в его сторону пистолет. Отогнал хулиганов случайный прохожий, после чего подросток самостоятельно добрался до дома, откуда его увезли в больницу.
По данным URA.RU, парень получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом костей носа, из-за которого ему пришлось перенести операцию. Известно, что юрист семьи написал заявления в прокуратуру, полицию и следственный комитет, а также готовит документы в Минздрав и Минобрнауки, чтобы там дали правовую оценку бездействию врачей и учителей. По информации «Е1», врачи по каким-то причинам назвали травмы юноши бытовыми.
После того, как ситуация получила огласку в СМИ, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Каменске-Уральском неизвестные обстреляли новый автобус
01 апреля 2024
01 апреля 2024