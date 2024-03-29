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В Богдановиче многодетного отца арестовали по обвинению в сексуализированном насилии над своими дочерьми

16.17 Пятница, 5 апреля 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Богдановиче арестован 34-летний многодетный отец Роман К., обвиняемый в систематическом сексуализированном насилии над своими тремя дочерьми. Сейчас им 17, 15 и 10 лет. Об этом сообщает Е1.

По данным источников издания, насилие продолжалось в течение девяти лет, начиная с 2015 года. Девочки не могли сообщить о происходящем из-за запугивания со стороны отца. После того, как старшая дочь рассказала о случившемся друзьям, полиция начала расследование, что привело к задержанию Романа. Он признал свою вину.

Следствие по делу продолжается, а Роман К. находится под стражей в СИЗО минимум до 26 мая.

СМИ сообщают, что в 2019 году в квартире этой семьи произошел пожар, в результате которого погибли четверо детей, самому младшему из них было всего 6 месяцев.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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