Новости дня
16:11 | 2.06.2019
Фото: ria.ru
Четверо детей погибли в пожаре в Свердловской области
Как рассказали сотрудники СКР, сейчас на месте работает усиленная следственная группа. Кроме того, в Богданович направили следователей-криминалистов аппарата следственного управления.
Стоит добавить, что во время пожара пострадал ещё один ребёнок, сейчас медики оказывают ему необходимую помощь. Также сотрудники МЧС во время тушения эвакуировали 23 жителей дома.
Отметим, точные данные о возрасте погибших и пострадавшего ещё неизвестны. Сотрудники СКР в ходе расследования установят точные причины смерти детей, а также возникновения пожара.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
17:53 | 2.06.2019
В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали жилой дом на Уралмаше
16:54 | 2.06.2019
В Свердловской области ожидается похолодание
16:20 | 2.06.2019
Довёз девушек до дома: в Артёмовском пьяный водитель отправил в больницу себя, и трёх пассажиров
16:11 | 2.06.2019
Четверо детей погибли в пожаре в Свердловской области
14:52 | 2.06.2019
В ДТП в Свердловской области погибли три человека и двое пострадали
14:10 | 2.06.2019
«Екатеринбург Арену» будут сдавать под свадьбы
12:56 | 2.06.2019
Рейс Новосибирск-Екатеринбург задержали на 13 часов
12:47 | 2.06.2019
Праздники безопасности устроили для свердловской детворы сотрудники МЧС в первый день лета
12:33 | 2.06.2019
В Екатеринбурге состоится семинар «Диалог науки и религии» , посвящённый событиям пребывания израильтян в египетском плену
12:16 | 2.06.2019
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил всенощное бдение в канун дня Обретения мощей святителя Алексия
11:44 | 2.06.2019
Из Екатеринбурга в Анапу первый «Поезд здоровья» увёз 600 школьников
11:10 | 2.06.2019
Еще два моста закрыты для движения автотранспорта в Екатеринбурге
10:23 | 2.06.2019
Молебен в поддержку протестующих против строительства храма состоится сегодня в Екатеринбурге
09:58 | 2.06.2019
В Екатеринбурге в аварии с участием машины ДПС пострадали 5 человек
09:32 | 2.06.2019
В Свердловской области произошло два пожара возле Режа
09:14 | 2.06.2019
В Екатеринбурге прошёл чемпионат по лёгкой атлетике среди пожарных
03:01 | 2.06.2019
99% домов в Прикамье подключены к цифровому телесигналу
02:59 | 2.06.2019
Пермяков приглашают на «Летнюю прогулку»
02:56 | 2.06.2019
В Пермском крае вручены первые подарки новорожденным
02:50 | 2.06.2019
Пермяки установили новый рекорд России по самой массовой планке
21:47 | 1.06.2019
Уехал на «Калине» и не вернулся: в Первоуральске пропал человек
19:58 | 1.06.2019
День защиты детей отметили на Эльмаше (ФОТО)
17:20 | 1.06.2019
Почти полсотни проектов из Свердловской области получат поддержку из Фонда Президентских грантов
13:22 | 1.06.2019
Екатеринбург летом украсят более сотни цветников
12:18 | 1.06.2019
Губернатор поздравил свердловчан с Международным днём защиты детей
11:10 | 1.06.2019
В Краснотурьинске задержали свердловчанина, подозреваемого в грабеже
10:42 | 1.06.2019
В двух ДТП в Екатеринбурге пострадали девочки 9 и 5 лет
10:26 | 1.06.2019
На трассе «Пермь-Екатеринбург» грузовик насмерть сбил велосипедиста
09:12 | 1.06.2019
Макаровский мост в Екатеринбурге перекрыли на месяц
08:56 | 1.06.2019
В Екатеринбурге из-за ветра погас Вечный огонь