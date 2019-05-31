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16:11 | 2.06.2019

Фото: ria.ru

Четверо детей погибли в пожаре в Свердловской области

В Богдановиче во время тушения огня в квартире пожарные обнаружили тела четверых детей. Как сообщает Следственный комитет по Свердловской области, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Как рассказали сотрудники СКР, сейчас на месте работает усиленная следственная группа. Кроме того, в Богданович направили следователей-криминалистов аппарата следственного управления.

Стоит добавить, что во время пожара пострадал ещё один ребёнок, сейчас медики оказывают ему необходимую помощь. Также сотрудники МЧС во время тушения эвакуировали 23 жителей дома.

Отметим, точные данные о возрасте погибших и пострадавшего ещё неизвестны. Сотрудники СКР в ходе расследования установят точные причины смерти детей, а также возникновения пожара.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


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