Возрастное ограничение 18+
В Свердловском областном суде началось рассмотрение дела обвиняемого сожжении четырёх человек
Фото: пресс-служба Свердловского областного суда
В Свердловском областном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Новоуральска Егора Стародубцева, которого обвиняют сразу в нескольких преступлениях, среди которых сожжение четырёх человек.
По версии следствия, 14 апреля 2023 года, обвиняемый из чувства мести к несовершеннолетней девушке и её матери поджёг баню и дом, в котором они жили, и вынес оттуда телевизор. Позже, в ночь на 27 мая 2023 года он запер в доме четырёх своих знакомых, подперев входную дверь, и устроил поджог, вследствие которого люди сгорели. Также тогда от пожара пострадал соседний дом.
Ему было предъявлено обвинение в убийстве четырёх человек с особой жесткостью (ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в проникновении в чужое жилище (ч. 1 ст. 139 УК РФ), краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ) и поджоге (ч. 2 ст. 167 УК РФ).
Сейчас в суде допрашивают потерпевших.
По версии следствия, 14 апреля 2023 года, обвиняемый из чувства мести к несовершеннолетней девушке и её матери поджёг баню и дом, в котором они жили, и вынес оттуда телевизор. Позже, в ночь на 27 мая 2023 года он запер в доме четырёх своих знакомых, подперев входную дверь, и устроил поджог, вследствие которого люди сгорели. Также тогда от пожара пострадал соседний дом.
Ему было предъявлено обвинение в убийстве четырёх человек с особой жесткостью (ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в проникновении в чужое жилище (ч. 1 ст. 139 УК РФ), краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ) и поджоге (ч. 2 ст. 167 УК РФ).
«В суде Стародубцев свою вину по поджогу дома подруги признал в полном объеме, что касается поджога, в ходе которого погибли 4 человека – вину признал частично, отметив, что умысла убивать у него не было»,
– рассказали в пресс-службе областного суда.
Сейчас в суде допрашивают потерпевших.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
За убийство четырёх человек с особой жесткостью и поджоги будут судить 20-летнего новоуральца
28 марта 2024
28 марта 2024
Дело об убийстве екатеринбурженки в Заречном передали в суд
01 апреля 2024
01 апреля 2024