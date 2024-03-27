За убийство четырёх человек с особой жесткостью и поджоги будут судить 20-летнего новоуральца

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловский областной суд передали уголовное дело 20-летнего жителя Новоуральска, которого обвиняют в убийстве четырёх человек с особой жесткостью (ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в проникновении в чужое жилище (ч. 1 ст. 139 УК РФ), краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ) и поджоге (ч. 2 ст. 167 УК РФ).По версии следствия, 14 апреля 2023 года обвиняемый решил отомстить несовершеннолетней и её матери. Для этого он поджёг их дом в селе Тарасково Новоуральского городского округа. Во время поджога, ради которого молодой человек забрался в чужой, он также похитил телевизор. После того, как огонь охватил помещение, он покинул дом и поджёг ещё и баню, которая стояла рядом. Девушка и её мама, к счастью, не пострадали. Однако ущерб их имуществу составил 400 тысяч рублей.Однако на этом криминальные похождения новоуральца не закончились. В ночь с 26 на 27 мая 2023 года молодой человек пришёл в гости к своему знакомому, проживавшему в том же селе. С ним у него произошёл конфликт, на фоне которого он решился на его убийство. Кроме товарища в доме находились ещё трое людей. Обвиняемый, пользуясь тем, что все четверо были невнимательными в силу опьянения, а на окнах были решетки, он вновь задумал поджог. Для того, чтобы находившиеся в доме люди не смогли выбраться, когда начнётся пожар, он заблокировал единственную входную дверь досками и поджёг дом. В результате погибли четыре человека.В ту ночь от пожара пострадали и соседи погибших. Огонь перекинулся на их дом. Общий ущерб от пожара составил более 1,1 миллиона рублей.