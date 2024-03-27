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Выбросившей на мороз новорождённого сына екатеринбурженке вынесли приговор
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вынесли приговор 20-летней местной жительнице, которая в ночь на 15 декабря родила сына и выставила его на мороз в пакете. Её признали виновной в покушении на убийство новорождённого ребёнка (ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ).
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, Орджоникидзевский районный суд, где рассматривалось уголовное дело молодой матери, назначил виновной наказание в виде двух лет ограничения свободы. Приговор ещё не вступил в законную силу.
Напомним, что свёрток с ребёнком обнаружил прохожий. Он забрал малыша отогреваться в машину, из которой он уже позвонил в полицию и вызывал «неотложку».
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, Орджоникидзевский районный суд, где рассматривалось уголовное дело молодой матери, назначил виновной наказание в виде двух лет ограничения свободы. Приговор ещё не вступил в законную силу.
«Прокуратура в течение предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 15 дней изучит приговор на предмет наличия оснований для его обжалования или отсутствия таковых»,
– сообщили в ведомстве.
Напомним, что свёрток с ребёнком обнаружил прохожий. Он забрал малыша отогреваться в машину, из которой он уже позвонил в полицию и вызывал «неотложку».
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