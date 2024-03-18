В Екатеринбурге будут судить молодую мать, выставившую на мороз новорождённого сына

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге будут судить 20-летнюю девушку, обвиняемую в покушении на убийство новорождённого сына (ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ). Речь идёт о молодой матери, которая выставила своего ребёнка на мороз в полимерном пакете. К счастью, малыша обнаружил прохожий, и его успели спасти.Это произошло в ночь с 14 на 15 декабря 2023 года, когда у девушки случились роды. Она не стала обращаться за медицинской помощью, и родила мальчика самостоятельно. После этого, как полагает следствие, находясь в состоянии эмоциональной напряженности, вызванной психотравмирующей ситуацией, молодая мать поместила новорождённого сына в полимерный пакет, который плотно замотала, тем самым перекрыв поступление кислорода, и выставила его на улице возле подъезда. В ту ночь на улице было -19 градусов, рассказали подробности в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.Напомним, что тогда свёрток с ребёнком обнаружил прохожий. Он тут же забрал его и сел вместе с ним в машину, чтобы мальчик отогрелся. После этого молодой человек, не теряя времени, взывал полицию и «неотложку». Малыша незамедлительно госпитализировали в ГКБ №14.Уголовное дело молодой матери будут рассматривать в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.