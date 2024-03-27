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Дело обвиняемой в покушении на убийство новорождённого сына в ЗАТО Свободный передали в суд
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Верхнесалдинском районом суде рассмотрят уголовное дело 27-летней жительницы ЗАТО Свободный, которая после родов зарыла своего новорождённого сына в снегу, пока свёкор ходил за помощью. Её обвиняют в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ).
По версии следствия, молодая мать скрывала беременность от родных, поэтому, когда у неё родился ребёнок, она не стала обращаться за медицинской помощью и самостоятельно родила ребёнка в бане.
Напомним, что о рождении внука случайно узнал свёкор девушки. Он шёл к себе на участок кормить домашних птиц и поросят, когда он увидел невестку, сидевшую с малышом в руках. Мужчина нашёл для неё простыню и поспешил за помощью. Тем временем молодая мать, закутав ребёнка в ткань, спрятала его в сугробе.
Уголовное дело после вручения матери малыша обвинительного заключения направят в Верхнесалдинский районный суд для рассмотрения по существу, добавили в прокуратуре.
По версии следствия, молодая мать скрывала беременность от родных, поэтому, когда у неё родился ребёнок, она не стала обращаться за медицинской помощью и самостоятельно родила ребёнка в бане.
Напомним, что о рождении внука случайно узнал свёкор девушки. Он шёл к себе на участок кормить домашних птиц и поросят, когда он увидел невестку, сидевшую с малышом в руках. Мужчина нашёл для неё простыню и поспешил за помощью. Тем временем молодая мать, закутав ребёнка в ткань, спрятала его в сугробе.
«Однако женщина не смогла довести свой преступный умысел на убийство новорождённого ребёнка до конца по независящим от нее обстоятельствам, а именно в связи с тем, что её родственник, прибыв на садовый участок и обнаружив факт рождения женщиной ребенка, сообщил об этом в органы полиции. Участковый уполномоченный, предприняв меры к отысканию ребенка, вызвал сотрудников скорой медицинской помощи, которые оказали новорождённому квалифицированную медицинскую помощь и доставили его в учреждение здравоохранения»,
– рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Уголовное дело после вручения матери малыша обвинительного заключения направят в Верхнесалдинский районный суд для рассмотрения по существу, добавили в прокуратуре.
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