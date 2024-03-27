Дело обвиняемой в покушении на убийство новорождённого сына в ЗАТО Свободный передали в суд

– рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Однако женщина не смогла довести свой преступный умысел на убийство новорождённого ребёнка до конца по независящим от нее обстоятельствам, а именно в связи с тем, что её родственник, прибыв на садовый участок и обнаружив факт рождения женщиной ребенка, сообщил об этом в органы полиции. Участковый уполномоченный, предприняв меры к отысканию ребенка, вызвал сотрудников скорой медицинской помощи, которые оказали новорождённому квалифицированную медицинскую помощь и доставили его в учреждение здравоохранения»,