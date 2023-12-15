В свердловском посёлке Свободный женщина родила ребёнка и закопала его в снегу

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В ЗАТО Свободный, что находится в Свердловской области в семи километрах от Верхней Салды, 27-летняя мать родила ребёнка и спрятала его в сугробе, пока свёкор ходил за помощью. Когда он вернулся, обнаружил женщину уже без ребёнка – она закопала малыша в снегу.Как сообщил «Вечерним ведомостям» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, инцидент произошёл 20 декабря утром. Пожилой мужчина пришёл к себе на участок, чтобы покормить уток, кур и поросят, и увидел сидевшую с малышом на руках невестку. Мужчина дал ей простыню, чтобы укрыть ребёнка, а сам поспешил за помощью к участковому и вызвать скорую. В это время женщина попыталась избавиться от своего сына.Сейчас новорожденный мальчик находится в реанимации, у него диагностирована мозговая дисфункция, его мать доставлена в больницу с последствиями самостоятельных родов.Известно, что муж роженицы работает школьным учителем. У пары уже есть двое детей – мальчик 2019 года рождения и девочка 2021 года рождения. Семья на учёте в органах системы профилактики не состояла, родные заявили полиции, что не знали о беременности женщины.Родные, узнав о произошедшим, заявили, что якобы не знали о беременности женщины.Прокуратура начала проверку по факту инцидента, СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30, статье 106 УК РФ («Покушение на убийство матерью новорождённого ребенка»).