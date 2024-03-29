Восемь лет лишения свободы грозит екатеринбуржцу, пытавшемуся дать взятку автоинспекторам

– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«В ходе проверки инспекторы ДПС заподозрили нахождение водителя в состоянии опьянения. Пытаясь избежать ответственности, водитель, находясь в служебном автомобиле сотрудников полиции, положил на панель ручки переключения передач денежные средства в размере 29,5 тысячи рублей, после чего был задержан на месте происшествия»,