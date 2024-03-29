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Восемь лет лишения свободы грозит екатеринбуржцу, пытавшемуся дать взятку автоинспекторам
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге будут судить местного жителя, водителя Lada Granta, который в ночь на 24 ноября 2024 года пытался дать взятку автоинспекторам, остановившим его для проверки документов.
Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение и передала его в суд. Санкция части 3 статьи 291 УК РФ предусматривает в качестве наиболее строгого наказания лишение свободы на срок до 8 лет, подчеркнули в ведомстве.
Напомним, что на прошлой неделе, 27 марта, дать взятку автоинспекторам пытался другой екатеринбуржец, предложивший должностным лицам 50 тысяч рублей. В отношении него помимо вместе с административным делом возбудили и уголовное.
«В ходе проверки инспекторы ДПС заподозрили нахождение водителя в состоянии опьянения. Пытаясь избежать ответственности, водитель, находясь в служебном автомобиле сотрудников полиции, положил на панель ручки переключения передач денежные средства в размере 29,5 тысячи рублей, после чего был задержан на месте происшествия»,
– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение и передала его в суд. Санкция части 3 статьи 291 УК РФ предусматривает в качестве наиболее строгого наказания лишение свободы на срок до 8 лет, подчеркнули в ведомстве.
Напомним, что на прошлой неделе, 27 марта, дать взятку автоинспекторам пытался другой екатеринбуржец, предложивший должностным лицам 50 тысяч рублей. В отношении него помимо вместе с административным делом возбудили и уголовное.
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